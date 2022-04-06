Індійська Tesla: представлений оригінальний електрокросовер із запасом ходу 500 км (відео)
Tata Curvv — купеподібний кросовер, що представляє новий напрямок у дизайні індійської марки.
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В Індії презентували електромобіль Tata Curvv. Кросовер є концепт-каром, але за два роки його планують запустити в серію. Про це повідомляє офіційний сайт Tata.
Нова Tata Curvv – невеликий купе-кросовер із оригінальним дизайном. Його зовнішній вигляд виконано в новому стилі марки, названому Digital. Серед його особливостей – лаконічні форми та тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Крім того, діодне підсвічування отримало й заднє скло. Дверні ручки відсутні, а замість дзеркал заднього виду камери.
Салон Tata Curvv оброблений тканиною та блакитною шкірою. На кермі підсвічується логотип марки. Віртуальний щиток приладів і дисплей мультимедійної системи нагадують планшети. Кнопки в салоні виконані сенсорними.Важливо
Електрокросовер Tata Curvv збудують на новій платформі Tata Generation 2 EV. Він отримає два мотори та повний привід, а запас ходу складе близько 500 км². Не виключено, що з'явиться гібридна версія моделі.
Розробники стверджують, що серійний електрокар Tata Curvv на 80% повторюватиме концепт-кар. Кросовер називають недорогою альтернативою Tesla Model Y. Він стане першим у сімействі з восьми електричних моделей, які представлять до 2025 року.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery представили недорогий і потужний гібридний кросовер, що витрачає лише 1 л на 100 км.