Індійська Tesla: представлений оригінальний електрокросовер із запасом ходу 500 км (відео)

Tata Curvv — купеподібний кросовер, що представляє новий напрямок у дизайні індійської марки.

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В Індії презентували електромобіль Tata Curvv. Кросовер є концепт-каром, але за два роки його планують запустити в серію. Про це повідомляє офіційний сайт Tata.

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[ + – ] Електрокар – перша модель у новому фірмовому стилі Фото: скриншот/youtube

Нова Tata Curvv – невеликий купе-кросовер із оригінальним дизайном. Його зовнішній вигляд виконано в новому стилі марки, названому Digital. Серед його особливостей – лаконічні форми та тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Крім того, діодне підсвічування отримало й заднє скло. Дверні ручки відсутні, а замість дзеркал заднього виду камери.

[ + – ] У салоні всі кнопки – сенсорні Фото: скриншот/youtube

Салон Tata Curvv оброблений тканиною та блакитною шкірою. На кермі підсвічується логотип марки. Віртуальний щиток приладів і дисплей мультимедійної системи нагадують планшети. Кнопки в салоні виконані сенсорними.

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Електрокросовер Tata Curvv збудують на новій платформі Tata Generation 2 EV. Він отримає два мотори та повний привід, а запас ходу складе близько 500 км². Не виключено, що з'явиться гібридна версія моделі.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становитиме близько 500 км

Розробники стверджують, що серійний електрокар Tata Curvv на 80% повторюватиме концепт-кар. Кросовер називають недорогою альтернативою Tesla Model Y. Він стане першим у сімействі з восьми електричних моделей, які представлять до 2025 року.

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