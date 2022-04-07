Корейцы представят два больших семейных кроссовера: подробности и тизеры

Самые большие кроссоверы Hyundai и Kia будут обновлены. Модели построены на одной платформе.

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Появились официальные изображения новых Kia Telluride и Hyundai Palisade. Родственные семейные кроссоверы пройдут фейслифтинг, а презентуют их 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Об этом сообщают официальные сайты Hyundai и Kia.

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[ + – ] В салоне Kia появится виртуальная панель приборов Фото: Kia

Судя по тизерам, новый Kia Telluride не слишком изменится внешне. Ему обновят фары, решетку радиатора и передний бампер. Зато в салоне ожидаются большие перемены – появится виртуальная панель приборов, сгруппированная в один блок с дисплеем мультимедиа, как в электрокаре Kia EV6.

Hyundai Palisade 2022 внешне поменялся больше. Его передняя часть выполнена в духе младшего Hyndai Tucson – с широкой решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Салон Hyundai Palisade пока не рассекречен.

[ + – ] Hyundai Palisade обновят в духе модели Tucson Фото: Hyundai

Напомним, что кроссоверы Hyundai Palisade и Kia Telluride – самые крупные внедорожные модели корейских брендов. Семейные автомобили построены на одной платформе и доступны в версиях на 7 и 8 мест.

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Обе модели оснащают 3,8-литровым 295-сильным V6, но Hyundai Palisade также доступен с 3,5-литровой 277-сильной шестеркой и 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л. с. Кроссоверы получили 8-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал про новый Kia Niro. Кроссовер второго поколения, как и предшественник, предложен в гибридных и электрической версиях.