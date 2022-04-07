Корейці представлять два великі сімейні кросовери: подробиці та тизери

Найбільші кросовери Hyundai та Kia будуть оновлені. Моделі збудовані на одній платформі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З'явилися офіційні зображення нових Kia Telluride та Hyundai Palisade. Споріднені сімейні кросовери пройдуть фейсліфтинг, а презентують їх 13 квітня на автосалоні в Нью-Йорку. Про це повідомляють офіційні сайти Hyundai та Kia.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] У салоні Kia з'явиться віртуальна панель приладів Фото: Kia

Судячи з тизерс, новий Kia Telluride не дуже зміниться зовні. Йому оновлять фари, решітку радіатора та передній бампер. Зате в салоні очікуються великі зміни — з'явиться віртуальна панель приладів, згрупована в один блок із мультимедіа, як в електрокарі Kia EV6.

Hyundai Palisade 2022 зовні змінився більше. Його передня частина виконана на кшталт молодшого Hyndai Tucson – із широкою решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Салон Hyundai Palisade поки не розсекречено.

[ + – ] Hyundai Palisade оновлять у дусі моделі Tucson Фото: Hyundai

Нагадаємо, що кросовери Hyundai Palisade і Kia Telluride – найбільші позашляхові моделі корейських брендів. Сімейні автомобілі побудовані на одній платформі та доступні у версіях на 7 і 8 місць.

Важливо

Представлений новий кросовер Honda HR-V 2023, але є нюанс

Обидві моделі оснащують 3,8-літровим 295-сильним V6, але Hyundai Palisade також доступний із 3,5-літровою 277-сильною шісткою та 2,2-літровим турбодизелем потужністю 200 к. с. Кросовери отримали 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус розповідав про новий Kia Niro. Кросовер другого покоління, як і попередник, запропонований у гібридній і електричній версіях.