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Корейці представлять два великі сімейні кросовери: подробиці та тизери

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Фото: Kia | Kia Telluride не надто зміниться зовні

Найбільші кросовери Hyundai та Kia будуть оновлені. Моделі збудовані на одній платформі.

З'явилися офіційні зображення нових Kia Telluride та Hyundai Palisade. Споріднені сімейні кросовери пройдуть фейсліфтинг, а презентують їх 13 квітня на автосалоні в Нью-Йорку. Про це повідомляють офіційні сайти Hyundai та Kia.

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У салоні Kia з'явиться віртуальна панель приладів
Фото: Kia

Судячи з тизерс, новий Kia Telluride не дуже зміниться зовні. Йому оновлять фари, решітку радіатора та передній бампер. Зате в салоні очікуються великі зміни — з'явиться віртуальна панель приладів, згрупована в один блок із мультимедіа, як в електрокарі Kia EV6.

Hyundai Palisade 2022 зовні змінився більше. Його передня частина виконана на кшталт молодшого Hyndai Tucson – із широкою решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Салон Hyundai Palisade поки не розсекречено.

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Hyundai Palisade оновлять у дусі моделі Tucson
Фото: Hyundai

Нагадаємо, що кросовери Hyundai Palisade і Kia Telluride – найбільші позашляхові моделі корейських брендів. Сімейні автомобілі побудовані на одній платформі та доступні у версіях на 7 і 8 місць.

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Обидві моделі оснащують 3,8-літровим 295-сильним V6, але Hyundai Palisade також доступний із 3,5-літровою 277-сильною шісткою та 2,2-літровим турбодизелем потужністю 200 к. с. Кросовери отримали 8-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.

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