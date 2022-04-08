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Jeep показал сразу семь новых внедорожников: их можно воссоздать своими руками (фото)

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Фото: Stellantis | Концепт-кары Jeep подготовили подразделения Mopar и Jeep Performance Parts

Большинство концепт-каров Jeep построены на базе моделей Wrangler и Gladiator. Среди них есть и электромобиль.

Опубликованы фото семи новых концепт-каров Jeep. Внедорожники представят на ежегодном пасхальном сафари, которое проводят на бездорожье в американской пустыне Моаб. В нынешнем году оно пройдет 9-18 марта, сообщает официальный сайт Jeep.

Все автомобили подготовили к серьезному бездорожью, а в их доработке приняли участие подразделения Mopar и Jeep Performance Parts. Примечательно, что при этом использовались внедорожные аксессуары, которые уже в свободной продаже. Так что владельцы Jeep могут своими силами воссоздать эти концепт-кары.

Jeep Wrangler Magneto 2.0
Jeep Wrangler Magneto 2.0
Jeep Rubicon 20th Anniversary
Jeep Rubicon 20th Anniversary
Jeep "41
Jeep "41
Jeep Birdcage
Jeep Birdcage
Jeep Bob
Jeep Bob
Jeep D-Coder
Jeep D-Coder
Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Jeep Wrangler Magneto 2.0
Jeep Rubicon 20th Anniversary
Jeep "41
Jeep Birdcage
Jeep Bob
Jeep D-Coder
Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Все автомобили оснащены внедорожными шинами и лебедкой, а их клиренс увеличен. Некоторые из Jeep также получили стальные бамперы, защиту днища и усиленную подвеску. У части внедорожников сняты двери.

Большинство концептов созданы на базе разных версий Jeep Wrangler и Gladiator. Так, в основе Jeep Rubicon 20th Anniversary лежит заряженный Wrangler с 6,4-литровым 475-сильным V8, а вот Jeep Performance Parts Birdcage и Jeep '41 построены на базе гибридного Wrangler 4Xe. Гибрид Jeep Grand Cherokee 4Xe стал основой для концепта Trailhawk.

Важно
Первый электромобиль Jeep показали на официальных фото
Первый электромобиль Jeep показали на официальных фото

А Jeep Wrangler Magneto является электромобилем: его моторы развивают 625 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч всего за 2 с. Интересно, что электрокар сохранил 6-ступенчатую механическую КПП. Его оснастили батареей емкостью 70 кВт∙ч, а вот запас хода не разглашают.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep представил недорогой семиместный кроссовер Meridian. Он станет конкурентом Skoda Kodiaq.