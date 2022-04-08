Jeep показав одразу сім нових позашляховиків: їх можна відтворити своїми руками (фото)

Більшість концепт-карів Jeep побудовані на базі моделей Wrangler і Gladiator. Серед них є електромобіль.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Опубліковано фото семи нових концепт-карів Jeep. Позашляховики представлять на щорічному пасхальному сафарі, яке проводять на бездоріжжі в американській пустелі Моаб. У нинішньому році воно пройде 9-18 березня, повідомляє офіційний сайт Jeep.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Усі автомобілі підготували до серйозного бездоріжжя, а в їхньому доопрацюванні взяли участь підрозділи Mopar і Jeep Performance Parts. Варто зазначити, що використовувалися позашляхові аксесуари, які вже у вільному продажу. Тож власники Jeep можуть самотужки відтворити ці концепт-кари.

[ + – ] Jeep Wrangler Magneto 2.0 [ + – ] Jeep Rubicon 20th Anniversary [ + – ] Jeep "41 [ + – ] Jeep Birdcage [ + – ] Jeep Bob [ + – ] Jeep D-Coder [ + – ] Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Усі автомобілі оснащені позашляховими шинами та лебідкою, а їх кліренс збільшений. Деякі з Jeep також отримали сталеві бампери, захист днища та посилену підвіску. У частини позашляховиків знято двері.

Більшість концептів створено на базі різних версій Jeep Wrangler і Gladiator. Так, в основі Jeep Rubicon 20th Anniversary лежить заряджений Wrangler із 6,4-літровим 475-сильним V8, а ось Jeep Performance Parts Birdcage та Jeep '41 побудовані на базі гібридного Wrangler 4Xe. Гібрид Jeep Grand Cherokee 4Xe став основою концепту Trailhawk.

Важливо

Перший електромобіль Jeep показали на офіційних фото

А Jeep Wrangler Magneto є електромобілем: його двигуни розвивають 625 к. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год лише за 2 с. Цікаво, що електрокар зберіг 6-ступінчасту механічну КПП. Його обладнали батареєю на 70 кВт∙год, але запас хода не повідомляють.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep представив недорогий семимісний кросовер Meridian. Він стане конкурентом Skoda Kodiaq.