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Jeep показав одразу сім нових позашляховиків: їх можна відтворити своїми руками (фото)

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Фото: Stellantis | Концепт-кари Jeep підготували підрозділи Mopar і Jeep Performance Parts

Більшість концепт-карів Jeep побудовані на базі моделей Wrangler і Gladiator. Серед них є електромобіль.

Опубліковано фото семи нових концепт-карів Jeep. Позашляховики представлять на щорічному пасхальному сафарі, яке проводять на бездоріжжі в американській пустелі Моаб. У нинішньому році воно пройде 9-18 березня, повідомляє офіційний сайт Jeep.

Усі автомобілі підготували до серйозного бездоріжжя, а в їхньому доопрацюванні взяли участь підрозділи Mopar і Jeep Performance Parts. Варто зазначити, що використовувалися позашляхові аксесуари, які вже у вільному продажу. Тож власники Jeep можуть самотужки відтворити ці концепт-кари.

Jeep Wrangler Magneto 2.0
Jeep Wrangler Magneto 2.0
Jeep Rubicon 20th Anniversary
Jeep Rubicon 20th Anniversary
Jeep "41
Jeep "41
Jeep Birdcage
Jeep Birdcage
Jeep Bob
Jeep Bob
Jeep D-Coder
Jeep D-Coder
Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Jeep Wrangler Magneto 2.0
Jeep Rubicon 20th Anniversary
Jeep "41
Jeep Birdcage
Jeep Bob
Jeep D-Coder
Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Усі автомобілі оснащені позашляховими шинами та лебідкою, а їх кліренс збільшений. Деякі з Jeep також отримали сталеві бампери, захист днища та посилену підвіску. У частини позашляховиків знято двері.

Більшість концептів створено на базі різних версій Jeep Wrangler і Gladiator. Так, в основі Jeep Rubicon 20th Anniversary лежить заряджений Wrangler із 6,4-літровим 475-сильним V8, а ось Jeep Performance Parts Birdcage та Jeep '41 побудовані на базі гібридного Wrangler 4Xe. Гібрид Jeep Grand Cherokee 4Xe став основою концепту Trailhawk.

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Перший електромобіль Jeep показали на офіційних фото
Перший електромобіль Jeep показали на офіційних фото

А Jeep Wrangler Magneto є електромобілем: його двигуни розвивають 625 к. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год лише за 2 с. Цікаво, що електрокар зберіг 6-ступінчасту механічну КПП. Його обладнали батареєю на 70 кВт∙год, але запас хода не повідомляють.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep представив недорогий семимісний кросовер Meridian. Він стане конкурентом Skoda Kodiaq.