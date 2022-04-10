Fiat возродит культовую модель: управлять автомобилем можно будет без прав

Новый Fiat Topolino будет миниатюрным двухместным электромобилем стоимостью всего 7000 евро.

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Знаменитый Fiat 500 Topolino возвращается в новом формате. Культовую компактную модель возродят, как небольшой электромобиль, а помогут в его создании партнеры по концерну Stellantis. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

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Как стало известно, новый Fiat Topolino будет итальянской версией миниатюрного электрокара Citroen Ami. Напомним, что у Ami уже есть один клон – Opel Rocks-e.

[ + – ] Запас хода электрокара составит 70 км Фото: Stellantis

Как и Opel, Fiat Topolino практически не будет отличаться от французского собрата. Хотя не исключено, что он получит сдвижную тканевую крышу, как у оригинального Topolino. Автомобиль сохранит оригинальный дизайн и ассиметричные двери. Длина двухместного электрокара составит всего 2,4 м, а вес – менее 500 кг.

Небольшой электромотор на 8 л. с. позволит развивать 45 км/ч. Поскольку электрокар маломощный, то в ряде стран управлять им можно будет без водительских прав.

[ + – ] Цена Fiat Topolino - около 7000 евро Фото: Stellantis

Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч позволит проезжать около 70 км без подзарядки. Зарядить электромобиль Fiat Topolino можно будет за 3 часа. Цена автомобиль составит примерно 7000 евро.

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Напомним, что оригинальный Fiat 500 Topolino выпускали в 1936-1955 годах и всего собрали 520 тыс. авто. Это был один из самых доступных автомобилей своего времени и первым в линейке компактных городских Fiat, созданных конструктором Данте Джакозой. Его оснащали 13-сильным мотором, разгонявшим авто до 85 км/ч.

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