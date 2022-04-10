Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна буде без прав

Новий Fiat Topolino буде мініатюрним двомісним електромобілем вартістю лише 7000 євро.

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Знаменитий Fiat 500 Topolino повертається у новому форматі. Культову компактну модель відродять як невеликий електромобіль, а допоможуть у його створенні партнери по концерну Stellantis. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

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Як стало відомо, новий Fiat Topolino буде італійською версією мініатюрного електрокара Citroen Ami. Нагадаємо, що Ami вже має один клон – Opel Rocks-e.

[ + – ] Запас ходу електрокара становитиме 70 км. Фото: Stellantis

Як і Opel, Fiat Topolino практично не відрізнятиметься від французького побратима. Хоча не виключено, що він отримає зсувний дах, як у оригінального Topolino. Автомобіль збереже оригінальний дизайн та асиметричні двері. Довжина двомісного електрокара становитиме лише 2,4 м, а вага – менше 500 кг.

Невеликий електродвигун на 8 л. с. дозволить розвивати 45 км/год. Оскільки електрокар малопотужний, то в ряді країн керувати ним можна буде без прав водія.

[ + – ] Ціна Fiat Topolino – близько 7000 євро Фото: Stellantis

Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год дозволить проїжджати близько 70 км без підзарядки. Зарядити електромобіль Fiat Topolino можна буде за 3 години. Ціна на автомобіль становитиме приблизно 7000 євро.

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Нагадаємо, що оригінальний Fiat 500 Topolino випускали у 1936-1955 роках та всього зібрали 520 тис. авто. Це був один із найдоступніших автомобілів свого часу і першим у лінійці компактних міських Fiat, створених конструктором Данте Джакозою. Його обладнали 13-сильним мотором, який розганяв авто до 85 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi відродить хетчбек Colt, причому він буде гібридом.