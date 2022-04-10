Fiat відродить культову модель: керувати автомобілем можна буде без прав
Новий Fiat Topolino буде мініатюрним двомісним електромобілем вартістю лише 7000 євро.
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Знаменитий Fiat 500 Topolino повертається у новому форматі. Культову компактну модель відродять як невеликий електромобіль, а допоможуть у його створенні партнери по концерну Stellantis. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.
Як стало відомо, новий Fiat Topolino буде італійською версією мініатюрного електрокара Citroen Ami. Нагадаємо, що Ami вже має один клон – Opel Rocks-e.
Як і Opel, Fiat Topolino практично не відрізнятиметься від французького побратима. Хоча не виключено, що він отримає зсувний дах, як у оригінального Topolino. Автомобіль збереже оригінальний дизайн та асиметричні двері. Довжина двомісного електрокара становитиме лише 2,4 м, а вага – менше 500 кг.
Невеликий електродвигун на 8 л. с. дозволить розвивати 45 км/год. Оскільки електрокар малопотужний, то в ряді країн керувати ним можна буде без прав водія.
Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год дозволить проїжджати близько 70 км без підзарядки. Зарядити електромобіль Fiat Topolino можна буде за 3 години. Ціна на автомобіль становитиме приблизно 7000 євро.Важливо
Нагадаємо, що оригінальний Fiat 500 Topolino випускали у 1936-1955 роках та всього зібрали 520 тис. авто. Це був один із найдоступніших автомобілів свого часу і першим у лінійці компактних міських Fiat, створених конструктором Данте Джакозою. Його обладнали 13-сильним мотором, який розганяв авто до 85 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi відродить хетчбек Colt, причому він буде гібридом.