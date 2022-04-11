Американцы будут выпускать шины из одуванчиков: их готовят для военной техники

Одуванчики являются более дешевой и простой альтернативой традиционному каучуку из сока гевеи.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Шинный концерн GoodYear анонсировал шины нового поколения. Резину для них будут получать не из натурального каучука, а из одуванчиков. Об этом сообщает Top Gear.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Технологи американского концерна давно уже искали замену традиционному каучуку. Дело в том, что его получают из сока тропического растения гевеи. Себестоимость сырья немалая, да и логистика его поставок зачастую сложная – 90% каучука поступает из южных стран. К тому же, на взращивание одного дерева гевеи необходимо 7 лет.

[ + – ] Резину получают из корней одуванчиков Фото: "За рулем"

В ходе исследований изучили 2500 разных растений. Выяснилось, что ближе всего к каучуку по свойствам – корни одуванчика. Шины из этого материала по своим качествам ничем не уступают обычным каучуковым. Примечательно, что первыми такие покрышки получат американские боевые самолеты, а уже затем — автомобили.

К тому же, одуванчик гораздо более неприхотливое растение, чем гевея. Для его выращивания не нужен влажный тропический климат – он отлично себя чувствует и на европейских широтах, а растет гораздо быстрее. Себестоимость такого сырья значительно ниже, да и для экологии одуванчиковые поля будут полезными.

Важно

Угроза дефицита: в РФ лихорадочно скупают автомобильные шины

К слову, GoodYear – не единственный шинный гигант, планирующий использовать одуванчики в качестве сырья для своей продукции. Аналогичный проект вот уже не один год воплощает в жизнь Continental.

Ранее Фокус рассказывал про инновационные шины Michelin, которые не боятся прокола и не нуждаются в подкачке.