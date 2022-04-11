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Американці випускатимуть шини з кульбаб: їх готують для військової техніки

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Шини з кульбаб, автомобільні шини, нові шини, шини GoodYear
Фото: yandex | У GoodYear проаналізували властивості 2500 різних рослин

Кульбаби є більш дешевою та простою альтернативою традиційному каучуку із соку гевеї.

Шинний концерн GoodYear анонсував шини нового покоління. Гуму для них отримуватимуть не з натурального каучуку, а з кульбаб. Про це повідомляє Top Gear.

Технологи американського концерну давно вже шукали заміну на традиційний каучук. Справа в тому, що його отримують із соку тропічної рослини гевеї. Собівартість сировини чимала, та й логістика її поставок найчастіше складна – 90% каучуку надходить із південних країн. До того ж на вирощування одного дерева гевеї необхідно 7 років.

Шини з кульбаб, автомобільні шини, нові шини, шини GoodYear
Гуму отримують із коріння кульбаб
Фото: "За рулем"

У ході досліджень вивчили 2500 різних рослин. З'ясувалося, що найближче до каучуку за властивостями коріння кульбаби. Шини з цього матеріалу за своїми якостями нічим не поступаються звичайним каучуковим. Примітно, що першими такі шини отримають американські бойові літаки, а вже потім автомобілі.

До того ж кульбаба набагато невибагливіша рослина, ніж гевея. Для її вирощування не потрібен вологий тропічний клімат — він чудово почувається і і європейських широтах і росте набагато швидше. Собівартість такої сировини значно нижча, та й для екології кульбабові поля будуть корисними.

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До речі, GoodYear – не єдиний шинний гігант, який планує використовувати кульбабу як сировину для своєї продукції. Аналогічний проєкт уже не один рік втілює в життя Continental.

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