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Новый спортивный кроссовер Volkswagen рассекречен перед премьерой

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Volkswagen Terramont X, Volkswagen Atlas Cross Sport, Volkswagen Atlas, новый Volkswagen Atlas
Фото: Volkswagen | У кроссовера изменена передняя часть

Volkswagen Atlas Cross Sport готовятся обновить. Его дизайн перестал быть секретом.

В интернет попали первые фото Volkswagen Atlas Cross Sport 2023. Кроссовер пройдет фейслифтинг и будет представлен до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер Volkswagen рассекретили в Китае, ведь именно в этой стране его выпускают (наряду c США). Причем, в Поднебесной он продается под другим названием — Terramont X. Напомним, что Cross Sport — укороченная спортивная версия VW Atlas.

Volkswagen Terramont X, Volkswagen Atlas Cross Sport, Volkswagen Atlas, новый Volkswagen Atlas
Фонари соединены прозрачной вставкой
Фото: Volkswagen

Автомобиль стал выразительнее на вид. Отличить модель 2023 года можно будет по новой решетке, измененным фарам и уменьшенному воздухозаборнику в переднем бампере. Фонари теперь соединены прозрачной вставкой. Кроме того, предложены колесные диски нового дизайна.

Салон Volkswagen Atlas Cross Sport не показали. Скорее всего, он не претерпит больших изменений, ведь в 2020 году его уже обновляли.

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В Китае Volkswagen Terramont X доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (186 и 220 л. с.) и 2,5 л (299 л. с.). В других странах для VW Atlas Cross Sport предлагают 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 280 л. с. Привод может быть передним или полным.

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