Новий спортивний кросовер Volkswagen розсекречено перед прем'єрою

Volkswagen Atlas Cross Sport готуються поновити. Його дизайн перестав бути секретом.

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В інтернет потрапили перші фото Volkswagen Atlas Cross Sport 2023. Кросовер пройде фейсліфтинг і буде представлений до кінця першого півріччя. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Кросовер Volkswagen розсекретили в Китаї, адже в цій країні його випускають (разом із США). Причому, в Піднебесній він продається під іншою назвою – Terramont X. Нагадаємо, що Cross Sport – укорочена спортивна версія VW Atlas.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані прозорою вставкою Фото: Volkswagen

Автомобіль став більш виразним на вигляд. Відрізнити модель 2023 року можна буде за новими гратами, зміненими фарами і зменшеним повітрозабірником у передньому бампері. Ліхтарі тепер з'єднані прозорою вставкою. Окрім того, запропоновані колісні диски нового дизайну.

Салон Фольксваген Atlas Cross Sport не показали. Швидше за все, він не зазнає великих змін, адже в 2020 році його вже оновлювали.

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У Китаї Volkswagen Terramont X доступний з бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (186 і 220 к. с.) та 2,5 л (299 к. с.). В інших країнах для VW Atlas Cross Sport пропонують 3,6-літровий атмосферний V6 потужністю 280 к. с. Привід може бути переднім чи повним.

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