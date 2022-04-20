Land Rover готовит конкурента заряженному Гелендвагену: шпионские фото с Нюрбургринга

На легендарном гоночном треке замечен экстремальный Defender SVX / SVR V8. Похоже на то, что в Jaguar Land Rover готовят конкурента Mercedes-AMG G 63.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Как сообщает Carscoops, новая модификация английского внедорожника была замечена во время скоростных испытаний. Пока неясно, как будет называться самый экстремальный вариант Defender, возможно SVR или SVX.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Колесные диски большого диаметра и внедорожные шины - новый Land Rover Defender должен быть хорош на любом покрытии Фото: carscoops.com

Но сдвоенные патрубки выхлопной системы, которые указывают на наличие под капотом Дефендера мощного мотора. Нынешнее поколение Land Rover Defender использует компрессорный 5-литровый V8 мощностью 518 л.с. и с крутящим моментом 625 Нм.

Новый заряженный внедорожник Defender SVX / SVR V8 явно будет мощнее. Вполне возможно за счет 4.4-литрового мотора BMW. Это позволит ему на равных конкурировать с заряженным Mercedes-Benz G-Class.

Важно

BMW засветили самый быстрый в мире семейный кроссовер за 170 тысяч евро

Кузов самой мощной версии Land Rover Defender имеет защитный камуфляж, но некоторые отличительные детали разглядеть можно.

Расширенные колесные арки, дополнительный аэродинамический обвес и колесные диски большого диаметра сразу говорят о высоком динамическом потенциале модели. Скорее всего, самая спортивная версия Land Rover Defender получит соответствующие настройки подвески.

[ + – ] Скорее всего экстремальная модификация будет построена на базе Land Rover Defender уже следующего поколения, так что пока Mercedes-AMG G 63 может быть спокоен Фото: carscoops.com

Впрочем, заметно, что внедорожник обут в шины BF Goodrich, которые больше подходят для грязи, чем для асфальта. И это выдает тот факт, что в создании мощного внедорожника принимает участие компания Bowler. Она известна тем, что с 1985 года строит внедорожники для самых сложных гонок по бездорожью.

[ + – ] Две двустволки выхлопа явно намекают на мощный мотор под капотом Фото: carscoops.com

Ожидается, что в серию самый заряженный Defender пойдет через пару лет, а значит будет построен уже на базе внедорожника следующего поколения.

Ранее Фокус показывал шпионские фото и рассказывал про Land Rover Defender 130 – восьмиместную и самую роскошную топовую версию модели.