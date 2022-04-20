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Land Rover готовит конкурента заряженному Гелендвагену: шпионские фото с Нюрбургринга

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испытания Land Rover Defender SVX / SVR V8 на Нюрбургринге, Land Rover Defender SVX / SVR V8 шпионские фото
Фото: carscoops.com | Самую экстремальную версию Land Rover Defender приучают к высокой скорости

На легендарном гоночном треке замечен экстремальный Defender SVX / SVR V8. Похоже на то, что в Jaguar Land Rover готовят конкурента Mercedes-AMG G 63.

Как сообщает Carscoops, новая модификация английского внедорожника была замечена во время скоростных испытаний. Пока неясно, как будет называться самый экстремальный вариант Defender, возможно SVR или SVX.

испытания Land Rover Defender SVX / SVR V8 на Нюрбургринге, Land Rover Defender SVX / SVR V8 шпионские фото
Колесные диски большого диаметра и внедорожные шины - новый Land Rover Defender должен быть хорош на любом покрытии
Фото: carscoops.com

Но сдвоенные патрубки выхлопной системы, которые указывают на наличие под капотом Дефендера мощного мотора. Нынешнее поколение Land Rover Defender использует компрессорный 5-литровый V8 мощностью 518 л.с. и с крутящим моментом 625 Нм.

Новый заряженный внедорожник Defender SVX / SVR V8 явно будет мощнее. Вполне возможно за счет 4.4-литрового мотора BMW. Это позволит ему на равных конкурировать с заряженным Mercedes-Benz G-Class.

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Кузов самой мощной версии Land Rover Defender имеет защитный камуфляж, но некоторые отличительные детали разглядеть можно.

Расширенные колесные арки, дополнительный аэродинамический обвес и колесные диски большого диаметра сразу говорят о высоком динамическом потенциале модели. Скорее всего, самая спортивная версия Land Rover Defender получит соответствующие настройки подвески.

испытания Land Rover Defender SVX / SVR V8 на Нюрбургринге, Land Rover Defender SVX / SVR V8 шпионские фото
Скорее всего экстремальная модификация будет построена на базе Land Rover Defender уже следующего поколения, так что пока Mercedes-AMG G 63 может быть спокоен
Фото: carscoops.com

Впрочем, заметно, что внедорожник обут в шины BF Goodrich, которые больше подходят для грязи, чем для асфальта. И это выдает тот факт, что в создании мощного внедорожника принимает участие компания Bowler. Она известна тем, что с 1985 года строит внедорожники для самых сложных гонок по бездорожью.

испытания Land Rover Defender SVX / SVR V8 на Нюрбургринге, Land Rover Defender SVX / SVR V8 шпионские фото
Две двустволки выхлопа явно намекают на мощный мотор под капотом
Фото: carscoops.com

Ожидается, что в серию самый заряженный Defender пойдет через пару лет, а значит будет построен уже на базе внедорожника следующего поколения.

Ранее Фокус показывал шпионские фото и рассказывал про Land Rover Defender 130 – восьмиместную и самую роскошную топовую версию модели.