Land Rover готовит конкурента заряженному Гелендвагену: шпионские фото с Нюрбургринга
На легендарном гоночном треке замечен экстремальный Defender SVX / SVR V8. Похоже на то, что в Jaguar Land Rover готовят конкурента Mercedes-AMG G 63.
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Как сообщает Carscoops, новая модификация английского внедорожника была замечена во время скоростных испытаний. Пока неясно, как будет называться самый экстремальный вариант Defender, возможно SVR или SVX.
Но сдвоенные патрубки выхлопной системы, которые указывают на наличие под капотом Дефендера мощного мотора. Нынешнее поколение Land Rover Defender использует компрессорный 5-литровый V8 мощностью 518 л.с. и с крутящим моментом 625 Нм.
Новый заряженный внедорожник Defender SVX / SVR V8 явно будет мощнее. Вполне возможно за счет 4.4-литрового мотора BMW. Это позволит ему на равных конкурировать с заряженным Mercedes-Benz G-Class.Важно
Кузов самой мощной версии Land Rover Defender имеет защитный камуфляж, но некоторые отличительные детали разглядеть можно.
Расширенные колесные арки, дополнительный аэродинамический обвес и колесные диски большого диаметра сразу говорят о высоком динамическом потенциале модели. Скорее всего, самая спортивная версия Land Rover Defender получит соответствующие настройки подвески.
Впрочем, заметно, что внедорожник обут в шины BF Goodrich, которые больше подходят для грязи, чем для асфальта. И это выдает тот факт, что в создании мощного внедорожника принимает участие компания Bowler. Она известна тем, что с 1985 года строит внедорожники для самых сложных гонок по бездорожью.
Ожидается, что в серию самый заряженный Defender пойдет через пару лет, а значит будет построен уже на базе внедорожника следующего поколения.
Ранее Фокус показывал шпионские фото и рассказывал про Land Rover Defender 130 – восьмиместную и самую роскошную топовую версию модели.