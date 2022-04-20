Land Rover готує конкурента зарядженому Гелендвагену: шпигунські фото з Нюрбургрингу

На легендарному гоночному треку помічено екстремального Defender SVX/SVR V8. Схоже, що в Jaguar Land Rover готують конкурента Mercedes-AMG G 63.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Як повідомляє Carscoops, нову модифікацію англійського позашляховика помітили під час швидкісних випробувань. Поки незрозуміло, як називатиметься найекстремальніший варіант Defender, можливо SVR або SVX.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Колісні диски великого діаметру та позашляхові шини — новий Land Rover Defender має бути гарним на будь-якому покритті Фото: carscoops.com

Але здвоєні патрубки вихлопної системи, які вказують на наявність під капотом Дефендера потужного двигуна. Нинішнє покоління Land Rover Defender використовує компресорний 5-літровий V8 потужністю 518 к. с. та з крутним моментом 625 Нм.

Новий заряджений позашляховик Defender SVX/SVR V8 явно буде потужнішим. Цілком можливо за рахунок 4.4-літрового двигуна BMW. Це дозволить йому на рівних конкурувати із зарядженим Mercedes-Benz G-Class.

Важливо

BMW засвітили найшвидший у світі сімейний кросовер за 170 тисяч євро

Кузов найпотужнішої версії Land Rover Defender має захисний камуфляж, але деякі відмінності розглянути можна.

Розширені колісні арки, додатковий аеродинамічний обвіс та колісні диски великого діаметра відразу говорять про високий динамічний потенціал моделі. Швидше за все, найспортивніша версія Land Rover Defender отримає відповідні налаштування підвіски.

[ + – ] Швидше за все, екстремальна модифікація буде побудована на базі Land Rover Defender вже наступного покоління, так що поки Mercedes-AMG G 63 може бути спокійним. Фото: carscoops.com

Втім, помітно, що позашляховик взутий у шини BF Goodrich, які більше підходять для бруду, ніж асфальту. І це видає той факт, що у створенні потужного позашляховика бере участь компанія Bowler. Вона відома тим, що з 1985 року будує позашляховики для найскладніших перегонів по бездоріжжю.

[ + – ] Дві двостволки вихлопу явно натякають на потужний двигун під капотом. Фото: carscoops.com

Очікується, що в серію заряджений Defender піде через кілька років, а отже буде побудований вже на базі позашляховика наступного покоління.

Раніше Фокус показував шпигунські фото і розповідав про Land Rover Defender 130 – восьмимісну та найрозкішнішу топову версію моделі.