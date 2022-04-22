Как выглядит пятилетняя Toyota Prius с пробегом под миллион километров (видео)

На гибрид Toyota Prius с огромным пробегом уже нашлось немало потенциальных покупателей, ведь автомобиль идеально сохранился.

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В американском штате Южная Каролина обнаружен Toyota Prius 2017 года с огромным пробегом. За пять лет гибридный хэтчбек проехал 880 тыс. км. Сейчас автомобиль продается за 10 989 долларов, сообщает Jalopnik.

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Столь высокий пробег объясняется тем, что гибрид Toyota Prius использовался в качестве служебного авто. Ежегодно он проезжал примерно по 180 тыс. км. Все это время у машины был один владелец, который очень заботился о ней: на кузове нет ни царапины, салон идеально сохранился, а задние сиденья и вовсе как новые – очевидно пассажиров в Prius возили редко.

[ + – ] Салон Toyota Prius идеально сохранился Фото: скриншот/youtube

В порядке и гибридная установка хэтчбека. Напомним, Toyota Prius 2017 оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 122 л. с.

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В автосалоне, продающем Prius, поначалу не поверили, что за пять лет можно проехать почти миллион километров. Убедились в этом лишь после того, как проверили автомобиль.

[ + – ] Гибрид выставили на продажу за 10 989 долларов

Интересно, что при публикации объявления о продаже б/у авто в Интернете возникли проблемы: на сайтах с объявлениями графа с пробегом, как правило, ограничивалась на 650 тыс. км (400 тыс. миль). Пришлось указывать пробег непосредственно в тексте объявления. Как ни странно, желающих купить Toyota Prius с огромным пробегом оказалось немало.

Ранее Фокус рассказывал о найденных Chevrolet Corvette 90-х без пробега. Культовые автомобили сохранили даже полиэтиленовые чехлы на сиденьях.