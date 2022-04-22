Як виглядає п'ятирічна Toyota Prius із пробігом під мільйон кілометрів (відео)
На гібрид Toyota Prius із величезним пробігом уже знайшлося чимало потенційних покупців, адже автомобіль ідеально зберігся.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
В американському штаті Південна Кароліна знайшли Toyota Prius 2017 року з величезним пробігом. За п'ять років гібридний хетчбек проїхав 880 тис. км. Наразі автомобіль продається за 10 989 доларів, повідомляє Jalopnik.
Такий високий пробіг пояснюється тим, що гібрид Toyota Prius використовувався як службове авто. Щорічно він проїжджав приблизно 180 тис. км. Весь цей час у машини був один власник, який дуже дбав про неї: на кузові немає ні подряпини, салон ідеально зберігся, а задні сидіння зовсім як нові — очевидно пасажирів у Prius возили рідко.
У нормі й гібридна установка хетчбека. Нагадаємо, Toyota Prius 2017 оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 122 к. с.Важливо
В автосалоні, який продає Prius, спочатку не повірили, що за п'ять років можна проїхати майже мільйон кілометрів. Переконалися у цьому лише після того, як перевірили автомобіль.
Цікаво, що під час публікації оголошення про продаж вживаних авто в Інтернеті виникли проблеми: на сайтах з оголошеннями графа з пробігом, як правило, обмежувалася на 650 тис. км (400 тис. миль). Довелося вказувати пробіг у тексті оголошення. Хоч як дивно, охочих купити Toyota Prius із величезним пробігом виявилося чимало.
Раніше Фокус розповідав про знайдені Chevrolet Corvette 90-х без пробігу. Культові автомобілі зберегли навіть поліетиленові чохли на сидіннях.