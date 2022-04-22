Як виглядає п'ятирічна Toyota Prius із пробігом під мільйон кілометрів (відео)

На гібрид Toyota Prius із величезним пробігом уже знайшлося чимало потенційних покупців, адже автомобіль ідеально зберігся.

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В американському штаті Південна Кароліна знайшли Toyota Prius 2017 року з величезним пробігом. За п'ять років гібридний хетчбек проїхав 880 тис. км. Наразі автомобіль продається за 10 989 доларів, повідомляє Jalopnik.

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Такий високий пробіг пояснюється тим, що гібрид Toyota Prius використовувався як службове авто. Щорічно він проїжджав приблизно 180 тис. км. Весь цей час у машини був один власник, який дуже дбав про неї: на кузові немає ні подряпини, салон ідеально зберігся, а задні сидіння зовсім як нові — очевидно пасажирів у Prius возили рідко.

[ + – ] Салон Toyota Prius ідеально зберігся Фото: скриншот/youtube

У нормі й гібридна установка хетчбека. Нагадаємо, Toyota Prius 2017 оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 122 к. с.

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В автосалоні, який продає Prius, спочатку не повірили, що за п'ять років можна проїхати майже мільйон кілометрів. Переконалися у цьому лише після того, як перевірили автомобіль.

[ + – ] Гібрид виставили на продаж за 10 989 доларів

Цікаво, що під час публікації оголошення про продаж вживаних авто в Інтернеті виникли проблеми: на сайтах з оголошеннями графа з пробігом, як правило, обмежувалася на 650 тис. км (400 тис. миль). Довелося вказувати пробіг у тексті оголошення. Хоч як дивно, охочих купити Toyota Prius із величезним пробігом виявилося чимало.

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