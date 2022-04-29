Куда уж круче: Brabus показал свой вариант Mercedes-Maybach GLS мощностью 900 л. с. (видео)

После доводки в ателье Brabus заряженный кроссовер первую "сотню" набирает всего за 4,2 секунды и разгоняется до 320 км/ч. И при этом, предлагает оснащение и роскошь Mercedes-Maybach GLS 600.

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Компания Brabus продолжает наращивать мощь и тягу роскошных внедорожников Mercedes-Maybach GLS. В этот раз тюнинговое ателье показало 900-сильную версию самого роскошного внедорожника от Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба компании Brabus.

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[ + – ] На разгон до первой "сотни" у Brabus 900 уходит на 0,6 секунды меньше, чем у Mercedes-Maybach GLS 600, а максималка выросла с 250 до 320 км/ч Фото: brabus.com

Внешне Brabus 900 можно узнать по заниженной подвеске Airmatic Sports, 24-дюймовым кованым дискам Monoblock M Platinum Edition, аэродинамическим элементам из углепластика и логотипам Brabus Masterpiece на задних стойках кузова.

[ + – ] Интерьер выдержан в черно-бежевой цветовой гамме, а прошивка на сиденьях имитирует морские ракушки Фото: brabus.com [ + – ] Сзади два отдельных роскошных кресла с массой индивидуальных настроек и регулировок Фото: brabus.com

Роскошный салон Brabus отделан кожей тончайшей выделки и декорирован декоративными вставками из углепластика. Интерьер выдержан в черно-бежевой цветовой гамме, а прошивка на сиденьях имитирует морские ракушки.

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Безусловно, все кресла оснащены электрическими регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Каждому из двух задних пассажиров предложен индивидуальный блок управления температурой и контролем качества воздуха, а также электрический обогреватель в ногах.

[ + – ] Видео Brabus 900 на основе Mercedes-Maybach GLS 600

Могучий силовой агрегат Brabus 900 такой же, как во внедорожнике 900 Rocket Edition, построенном на базе Mercedes-Benz G-Class. Рабочий объем 4-литрового мотора увеличен до 4,5 литров, а шатуны, поршни и турбокомпрессоры заменены.

[ + – ] По сравнению с обычным Mercedes-Maybach GLS 600 мощность двигателя Brabus 900 увеличилась на 342 л. с., а крутящий момент вырос на 520 Нм Фото: brabus.com

В результате двигатель роскошного внедорожника выдает те самые 900 л. с. указанные на шильдике и 1250 Нм крутящего момента. Вся эта тяга реализуется в ускорение до 100 км/ч за 4,2 секунды через 9-ступенчатый "автомат" и полноприводную трансмиссию.

[ + – ] В отделке интерьера и экстерьера используются элементы из углепластика. Звук выхлопа регулируется Фото: brabus.com

Выхлопная система заменена на магистраль из нержавеющей стали и оборудована переключателями режимов. Поэтому звук выхлопа Brabus 900 может меняться от спокойного (Coming Home) до громогласного (Sport).

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