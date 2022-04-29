Куди вже краще: Brabus показав свій варіант Mercedes-Maybach GLS потужністю 900 к. с. (відео)
Після доведення в ательє Brabus заряджений кросовер першу "сотню" набирає всього за 4,2 секунди і розганяється до 320 км/год. І при цьому, пропонує оснащення і розкіш Mercedes-Maybach GLS 600.
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Компанія Brabus продовжує нарощувати міць і потяг розкішних позашляховиків Mercedes-Maybach GLS. Цього разу тюнінгове ательє показало 900-сильну версію найрозкішнішого позашляховика від Mercedes-Benz. Про це повідомляє пресслужба компанії Brabus.
Зовні Brabus 900 можна впізнати за заниженою підвіскою Airmatic Sports, 24-дюймовими кованими дисками Monoblock M Platinum Edition, аеродинамічними елементами з вуглепластику та логотипами Brabus Masterpiece на задніх стійках кузова.
Розкішний салон Brabus оброблений шкірою найтоншого вироблення і декорований декоративними вставками з вуглепластику. Інтер'єр витриманий у чорно-бежевій колірній гамі, а прошивка на сидіннях імітує морські мушлі.Важливо
Безумовно, всі крісла оснащені електричними регулюваннями, підігрівом, вентиляцією і масажем. Кожному з двох задніх пасажирів запропоновано індивідуальний блок керування температурою і контролем якості повітря, а також електричний обігрівач у ногах.
Могутній силовий агрегат Brabus 900 такий самий, як у позашляховику 900 Rocket Edition, побудованому на базі Mercedes-Benz G-Class. Робочий об'єм 4-літрового двигуна збільшено до 4,5 літрів, а шатуни, поршні та турбокомпресори замінені.
Зрештою двигун розкішного позашляховика видає ті самі 900 к. с. вказані на шильдику та 1 250 Нм крутного моменту. Уся ця тяга реалізується в прискорення до 100 км/год за 4,2 секунди через 9-ступінчастий "автомат" і повнопривідну трансмісію.
Вихлопна система замінена на магістраль з неіржавної сталі й обладнана перемикачами режимів. Тому звук вихлопу Brabus 900 може змінюватися від спокійного (Coming Home) до гучного (Sport).
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