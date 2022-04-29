Представлен самый мощный Porsche с "механикой": их выпустят только 1250 штук (видео)

Авто лимитированной серии Porsche 911 Sport Classic выполнено в ретро-стиле 60-70-х годов и оснащено 3,7-литровым турбомотором в паре с ручной коробкой передач.

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Как сообщает пресс-служба компании, модель создана в концепции Heritage Design. То есть специалисты подразделения Porsche Exclusive использовали мотивы различных классических моделей Porsche разных эпох.

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[ + – ] За дизайн лимитированной версии Porsche 911 отвечают стилисты подразделения Style Porsche Фото: Porsche

Так, цвет кузова "серый металлик" напоминает эмаль Fashion Grey, которой окрашивались Porsche 356 ранних образцов (1948-1955 гг.). "Утиный хвост" спойлера на крышке моторного отсека отсылает нас к легендарному купе Porsche 911 Carrera 2.7 образца 1973 года.

Так же авто лимитированной серии Porsche 911 Sport Classic отличаются полосами на крышку багажника, стартовыми номерами на дверях и золотистыми шильдиками с обозначением модели.

[ + – ] Стилистику салона Porsche 911 и так можно считать классической, но в Sport Classic 2022 интерьер получил еще и соответствующую отделку Фото: Porsche

Отделка салона сочетает нежную анилиновую кожу и ткань с классическим черно-белым узором "гусиная лапка", которая опционально использовалась на Porsche 911 в 1965 году.

Таким образом, по словам руководителя отдела кастомизации Александра Фабига: "Дизайнеры заново интерпретируют образы легендарных моделей от пятидесятых до восьмидесятых годов".

[ + – ] Видео с Porsche 911 Sport Classic 2022

Но данный Porsche 911 рассчитан не только на эстетических гурманов. Ведь не случайно, расширенный колесные арки выдают версию Turbo.

Под капотом Porsche 911 Sport Classic 2022 расположен именно турбированный двигатель объемом 3,7 литра, позаимствованный у одной из топовых версий — 911 Turbo.

[ + – ] Все Porsche 911 Sport Classic 2022 несут на дверях стартовый номер Фото: Porsche [ + – ] Ткань с черно-белым узором "гусиная лапка" напоминает о Porsche 911 в 1965 года Фото: Porsche [ + – ] "Утиным хвостом" спойлера "машет" купе Porsche 911 Carrera 2.7 образца 1973 года Фото: Porsche [ + – ] Версию украшают золотистые шильдики с обозначением модели Фото: Porsche [ + – ] Модель создана в концепции Heritage Design Фото: Porsche

И хотя мощность мотора снизили с 580 до 550 л. с., работает он исключительно с механической коробкой передач. Кроме этого, в отличие от всех турбированных "девятьсот одинадцатых", авто лимитированной серии имеет задний привод!

Так что характер классических Porsche 911 передан не только внешним стайлингом, а и технической базой авто.

[ + – ] Кроме "серого металлика" доступны еще два - Agate Grey Metallic или Gentian Blue Metallic. А также чисто черный цвет Фото: Porsche

Porsche планирует выпустить 1250 автомобилей в исполнении 911 Sport Classic 2022 по цене от 272 714 евро. В эту стоимость входят и эксклюзивные наручные часы, дизайн которых создан подразделением Style Porsche.

[ + – ] В ближайшие годы Porsche готовится выпустить и другие версии "девятьсот одиннадцатых" в ретро-стиле. Фото: Porsche

Ранее Фокус рассказывал про еще одну компанию, которая славится своими харизматичными родстерами в ретростиле, но которая кардинально поменяла подход к технической составляюще — Wiesmann перешел на электротягу.