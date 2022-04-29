Представлений найпотужніший Porsche з "механікою": їх випустять лише 1 250 екземплярів (відео)

Авто лімітованої серії Porsche 911 Sport Classic виконано в ретро-стилі 60-70-х років та оснащено 3,7-літровим турбомотором у парі з ручною коробкою передач.

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Як повідомляє пресслужба компанії, модель створена у концепції Heritage Design. Тобто фахівці підрозділу Porsche Exclusive використали мотиви різних класичних моделей Porsche різних епох.

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[ + – ] За дизайн лімітованої версії Porsche 911 відповідають стилісти підрозділу Style Porsche Фото: Porsche

Так, колір кузова "сірий металік" нагадує емаль Fashion Grey, якою фарбували Porsche 356 ранніх зразків (1948-1955 рр.). "Качиний хвіст" спойлера на кришці моторного відсіку відсилає нас до легендарного купе Porsche 911 Carrera 2.7 зразка 1973 року.

Також авто лімітованої серії Porsche 911 Sport Classic відрізняються смугами на кришку багажника, стартовими номерами на дверях і золотистими шильдиками з позначенням моделі.

[ + – ] Стилістику салону Porsche 911 і так можна вважати класичною, але в Sport Classic 2022 інтер'єр отримав ще й відповідне оздоблення Фото: Porsche

Оздоблення салону поєднує ніжну анілінову шкіру та тканину з класичним чорно-білим візерунком "гусяча лапка", яка опціонально використовувалася на Porsche 911 у 1965 році.

Так, за словами керівника відділу кастомізації Олександра Фабіга: "Дизайнери наново інтерпретують образи легендарних моделей від п'ятдесятих до вісімдесятих років".

[ + – ] Відео з Porsche 911 Sport Classic 2022

Але цей Porsche 911 розрахований не тільки на естетичних гурманів. Адже не випадково, розширені колісні арки видають версію Turbo.

Під капотом Porsche 911 Sport Classic 2022 розташований саме турбований двигун об'ємом 3,7 літрів, запозичений в однієї з топових версій — 911 Turbo.

[ + – ] Усі Porsche 911 Sport Classic 2022 несуть на дверях стартовий номер Фото: Porsche [ + – ] Тканина з чорно-білим візерунком "гусяча лапка" нагадує про Porsche 911 у 1965 році Фото: Porsche [ + – ] "Качиним хвостом" спойлера "махає" купе Porsche 911 Carrera 2.7 зразка 1973 року Фото: Porsche [ + – ] Версію прикрашають золотисті шильдики із позначенням моделі Фото: Porsche [ + – ] Модель створена у концепції Heritage Design Фото: Porsche

І хоча потужність двигуна знизили з 580 до 550 к. с. працює він виключно з механічною коробкою передач. Крім цього, на відміну від усіх турбованих "дев'ятсот одинадцятих", автомобіль лімітованої серії має задній привід!

Тож характер класичних Porsche 911 переданий не лише зовнішнім стайлінгом, а технічною базою авто.

[ + – ] Крім "сірого металіка" доступні ще два — Agate Grey Metallic або Gentian Blue Metallic. А також чисто чорний колір Фото: Porsche

Porsche планує випустити 1 250 автомобілів у виконанні 911 Sport Classic 2022 за ціною від 272 714 євро. У цю вартість входить й ексклюзивний наручний годинник, дизайн якого створений підрозділом Style Porsche.

[ + – ] Найближчими роками Porsche готується випустити й інші версії "дев'ятсот одинадцятих" у ретро-стилі Фото: Porsche

Раніше Фокус розповідав про ще одну компанію, яка славиться своїми харизматичними родстерами в ретростилі, але яка кардинально змінила підхід до технічного складника — Wiesmann перейшов на електротягу.