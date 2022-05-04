Первые изображения самого невероятного Suzuki: он появится в 2025 году и сможет летать

Летающий автомобиль от Suzuki и SkyDrive сможет развивать до 100 км/ч, а его батарей хватит на полчаса полета. Выпускать его начнут с 2025 года.

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Опубликованы изображения первого японского летающего автомобиля. Разрабатывает его Suzuki в сотрудничестве со стартапом SkyDrive. Об этом сообщает сайт autoevolution.

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[ + – ] Летающий электромобиль развивает 100 км/ч Фото: autoevolution.com

SkyDrive уже несколько лет работают над летающими авто и уже выпустили первый одноместный прототип SD-03. Небольшой 4-метровый аппарат смог развить 50 км/ч и продержаться 10 минут в воздухе. Он заинтересовал Suzuki и автогигант инвестировал в проект.

Серийная модель SD-05 будет крупнее и двухместной. Летающий автомобиль отличается футуристическим обтекаемым дизайном. По сути, это большой квадрокоптер с пассажирской капсулой и колесным шасси.

[ + – ] SD-05 получил сразу восемь электромоторов Фото: autoevolution.com

SD-05 получил сразу восемь электрических моторов: их мощности достаточно, чтобы разогнать аппарат весом 500 кг до 100 км/ч. Заряда батарей хватает на полчаса полета.

Suzuki и SkyDrive уже достигли предварительной договоренности о сертификации SD-05 с японским Бюро гражданской авиации и министерством земель, инфраструктуры транспорта и туризма. Весь процесс займет около двух лет.

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К тому времени должны быть готовы демонстрационные прототипы SD-05. В серийное производство летающее авто планируют запустить с 2025 года, а основными клиентами станут службы воздушного такси.

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