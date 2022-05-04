Перші зображення найнеймовірнішого Suzuki: він з'явиться у 2025 році та зможе літати

Летючий автомобіль від Suzuki та SkyDrive зможе розвивати швидкість до 100 км/год, а його батарей вистачить на пів години польоту. Випускати його розпочнуть із 2025 року.

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Опубліковано зображення першого японського летючого автомобіля. Розробляє його Suzuki у співпраці зі стартапом SkyDrive. Про це повідомляє сайт autoevolution.

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[ + – ] Летючий електромобіль розвиває швидкість 100 км/год Фото: autoevolution.com

SkyDrive вже кілька років працюють над летючими авто та вже випустили перший одномісний прототип SD-03. Невеликий 4-метровий апарат зміг розвинути швидкість 50 км/год та протриматися 10 хвилин у повітрі. Він зацікавив Suzuki та автогігант інвестував у проєкт.

Серійна модель SD-05 буде більшою і двомісною. Летючий автомобіль відрізняється футуристичним дизайном. По суті, це великий квадрокоптер з пасажирською капсулою та колісним шасі.

[ + – ] SD-05 отримав одразу вісім електромоторів Фото: autoevolution.com

SD-05 отримав відразу вісім електричних моторів: їхньої потужності достатньо, щоб розігнати апарат вагою 500 кг до 100 км/год. Заряду батарей вистачає на пів години польоту.

Suzuki та SkyDrive вже досягли попередньої домовленості про сертифікацію SD-05 з японським Бюро цивільної авіації та міністерством земель, інфраструктури транспорту та туризму. Весь процес триватиме близько двох років.

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На той час мають бути готові демонстраційні прототипи SD-05. У серійне виробництво летюче авто планують запустити з 2025 року, а основними клієнтами стануть служби повітряного таксі.

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