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Подарок к юбилею: самый экстремальный спорткар BMW показали на первых фото

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Новый BMW M4, BMW M4 CSL, BMW M4, BMW M4 2022
Фото: BMW | M4 CSL презентуют к 50-летию BMW Motorsport

BMW M4 CSL облегчат на 100 кг и оснастят более мощным турбомотором. Всего выпустят только 1000 таких купе.

В интернет попали первые тизеры BMW M4 CSL. Хардкорная заряженная версия купе будет представлена 20 мая. Подробности модели опубликованы на официальной странице подразделения BMW Motorsport в Facebook.

Презентация BMW M4 CSL состоится на ретро-шоу Concorso d’Eleganza в итальянской Вилла д’Эсте. Модель станет своеобразным подарком к 50-летию BMW Motorsport и будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

Новый BMW M4, BMW M4 CSL, BMW M4, BMW M4 2022
BMW M4 CSL узнается по желтым фарам и обвесу
Фото: BMW

Отличить новый BMW M4 CSL от стандартной модели можно по желтым фарам, новым фонарям с OLED-оптикой и увеличенному спойлеру в крышке багажника. Кроме того, персонализировать авто можно будет с помощью полос на капоте.

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Как и BMW M4 CSL прошлого поколения, купе посадят на диету. Массу уменьшат на 100 кг за счет использования карбона в конструкции. В частности, из него выполнят аэродинамический обвес.

Салон BMW M4 CSL не показали, но наверняка там появятся спортивные сиденья. Кроме того для снижения веса уберут задние кресла.

Новый BMW M4, BMW M4 CSL, BMW M4, BMW M4 2022
Задний спойлер увеличен в размерах
Фото: BMW

Мощность 3,0-литровой турбошестерки поднимут примерно на 30-40 л. с. – до 540-550 л. с. Заявлено, что средний расход топлива составит 10,1 л/100 км.

Кроме того, спорткар получит более жесткую подвеску, увеличенные тормоза и новые шины. А вот опционный полный привод, скорее всего не будет доступен.

Ранее Фокус рассказывал, что у BMW M3 впервые появится версия в кузове универсал.