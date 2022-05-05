Подарок к юбилею: самый экстремальный спорткар BMW показали на первых фото

BMW M4 CSL облегчат на 100 кг и оснастят более мощным турбомотором. Всего выпустят только 1000 таких купе.

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В интернет попали первые тизеры BMW M4 CSL. Хардкорная заряженная версия купе будет представлена 20 мая. Подробности модели опубликованы на официальной странице подразделения BMW Motorsport в Facebook.

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Презентация BMW M4 CSL состоится на ретро-шоу Concorso d’Eleganza в итальянской Вилла д’Эсте. Модель станет своеобразным подарком к 50-летию BMW Motorsport и будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

[ + – ] BMW M4 CSL узнается по желтым фарам и обвесу Фото: BMW

Отличить новый BMW M4 CSL от стандартной модели можно по желтым фарам, новым фонарям с OLED-оптикой и увеличенному спойлеру в крышке багажника. Кроме того, персонализировать авто можно будет с помощью полос на капоте.

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Как и BMW M4 CSL прошлого поколения, купе посадят на диету. Массу уменьшат на 100 кг за счет использования карбона в конструкции. В частности, из него выполнят аэродинамический обвес.

Салон BMW M4 CSL не показали, но наверняка там появятся спортивные сиденья. Кроме того для снижения веса уберут задние кресла.

[ + – ] Задний спойлер увеличен в размерах Фото: BMW

Мощность 3,0-литровой турбошестерки поднимут примерно на 30-40 л. с. – до 540-550 л. с. Заявлено, что средний расход топлива составит 10,1 л/100 км.

Кроме того, спорткар получит более жесткую подвеску, увеличенные тормоза и новые шины. А вот опционный полный привод, скорее всего не будет доступен.

Ранее Фокус рассказывал, что у BMW M3 впервые появится версия в кузове универсал.