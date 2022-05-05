Подарунок до ювілею: найекстремальніший спорткар BMW показали на перших фото

BMW M4 CSL полегшать на 100 кг та оснастять потужнішим турбомотором. Усього випустять лише 1 000 таких купе.

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В Інтернет потрапили перші тизери BMW M4 CSL. Хардкорну заряджену версію купе буде представлено 20 травня. Подробиці моделі опубліковані на офіційній сторінці підрозділу BMW Motorsport у Facebook.

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Презентація BMW M4 CSL відбудеться на ретро-шоу Concorso d'Eleganza в італійській Вілла д'Есте. Модель стане своєрідним подарунком до 50-річчя BMW Motorsport і буде випущена обмеженим тиражем 1 000 екземплярів.

[ + – ] BMW M4 CSL впізнається за жовтими фарами й обвазі Фото: BMW

Відрізнити новий BMW M4 CSL від стандартної моделі можна за жовтими фарами, новими ліхтарями з OLED-оптикою і збільшеним спойлером у кришці багажника. Крім того, персоналізувати авто можна буде за допомогою шпальт на капоті.

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Як і BMW M4 CSL минулого покоління, купе посадять на дієту. Масу зменшать на 100 кг за рахунок використання карбону в конструкції. Зокрема, з нього зроблять аеродинамічний обвіс.

Салон BMW M4 CSL не показали, але, напевно, там з'являться спортивні сидіння. Крім того, для зниження ваги приберуть задні крісла.

[ + – ] Задній спойлер збільшений у розмірі Фото: BMW

Потужність 3,0-літрової турбошістки піднімуть приблизно на 30-40 к. с. — до 540-550 к. с. Заявлено, що середня витрата палива становитиме 10,1 л/100 км².

Крім того, спорткар отримає жорсткішу підвіску, збільшені гальма та нові шини. А ось опціонний повний привід, швидше за все, не буде доступний.

Раніше Фокус розповідав, що а BMW M3 вперше з'явиться версія у кузові універсал.