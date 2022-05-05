RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Подарунок до ювілею: найекстремальніший спорткар BMW показали на перших фото

164
Новий BMW M4, BMW M4 CSL, BMW M4, BMW M4 2022
Фото: BMW | M4 CSL презентують до 50-річчя BMW Motorsport

BMW M4 CSL полегшать на 100 кг та оснастять потужнішим турбомотором. Усього випустять лише 1 000 таких купе.

В Інтернет потрапили перші тизери BMW M4 CSL. Хардкорну заряджену версію купе буде представлено 20 травня. Подробиці моделі опубліковані на офіційній сторінці підрозділу BMW Motorsport у Facebook.

Презентація BMW M4 CSL відбудеться на ретро-шоу Concorso d'Eleganza в італійській Вілла д'Есте. Модель стане своєрідним подарунком до 50-річчя BMW Motorsport і буде випущена обмеженим тиражем 1 000 екземплярів.

Новий BMW M4, BMW M4 CSL, BMW M4, BMW M4 2022
BMW M4 CSL впізнається за жовтими фарами й обвазі
Фото: BMW

Відрізнити новий BMW M4 CSL від стандартної моделі можна за жовтими фарами, новими ліхтарями з OLED-оптикою і збільшеним спойлером у кришці багажника. Крім того, персоналізувати авто можна буде за допомогою шпальт на капоті.

Важливо
Прощальний уклін: особливий суперкар Lamborghini подорожчав утричі за півгодини
Прощальний уклін: особливий суперкар Lamborghini подорожчав утричі за півгодини

Як і BMW M4 CSL минулого покоління, купе посадять на дієту. Масу зменшать на 100 кг за рахунок використання карбону в конструкції. Зокрема, з нього зроблять аеродинамічний обвіс.

Салон BMW M4 CSL не показали, але, напевно, там з'являться спортивні сидіння. Крім того, для зниження ваги приберуть задні крісла.

Новий BMW M4, BMW M4 CSL, BMW M4, BMW M4 2022
Задній спойлер збільшений у розмірі
Фото: BMW

Потужність 3,0-літрової турбошістки піднімуть приблизно на 30-40 к. с. — до 540-550 к. с. Заявлено, що середня витрата палива становитиме 10,1 л/100 км².

Крім того, спорткар отримає жорсткішу підвіску, збільшені гальма та нові шини. А ось опціонний повний привід, швидше за все, не буде доступний.

Раніше Фокус розповідав, що а BMW M3 вперше з'явиться версія у кузові універсал.