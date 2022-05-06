Новый Volkswagen Polo 2023 показали на первом изображении: он станет дешевле и проще

Линейку Volkswagen Polo 2023 разделят на две серии и появится доступная версия Track для развивающихся стран. Ей урежут комплектации и не будут предлагать более мощные двигатели.

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Опубликован первый тизер Volkswagen Polo Track. Новый бюджетный хэтчбек презентуют в первом квартале 2023 года, а пока он проходит испытания. Об этом пишет сайт Carscoops.

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Volkswagen Polo Track – начальная бюджетная версия модели, предназначенная для развивающихся стран. В Volkswagen решили разделить линейку Polo на две серии с разными ценой и комплектацией. Track представят в Бразилии и именно в этой стране изначально наладят его выпуск.

[ + – ] Хэтчбек пока проходит испытания

Судя по изображению, новый Volkswagen Polo Track отличается от обычного хэтчбека дизайном фар, решетки радиатора и переднего бампера. В остальном, это привычный и знакомый Polo шестого поколения.

Ожидается, что Track не получит самые современные опции, доступные для Volkswagen Polo 2022. Очевидно он обойдется без светодиодной передней оптики, виртуальной панели приборов или системы полуавтономного вождения.

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Скорее всего, Volkswagen Polo Track будут оснащать 1,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 80 л. с. и только 5-ступенчатой механической КПП. Примечательно, что уже выпускаемый в Бразилии седан Volkswagen Polo получил и турбомотор, и робот DSG.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen презентовал электрический минивэн в ретро-стиле. Он станет альтернативой модели Multivan.