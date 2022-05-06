Новий Volkswagen Polo 2023 показали на першому зображенні: він стане дешевшим і простішим

Лінійку Volkswagen Polo 2023 розділять на дві серії й з'явиться доступна версія Track для країн, що розвиваються. Їй зменшать комплектації й не пропонуватимуть потужніших двигунів.

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Опубліковано перший тизер Volkswagen Polo Track. Новий бюджетний хетчбек презентують у першому кварталі 2023 року, а поки він проходить випробування. Про це пише сайт "Carscoops".

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Volkswagen Polo Track — початкова бюджетна версія моделі, призначена для країн, що розвиваються. У Volkswagen вирішили розділити лінійку Polo на дві серії з різною ціною та комплектацією. Track представлять у Бразилії й саме в цій країні спочатку налагодять його випуск.

[ + – ] Хетчбек поки проходить випробування

Судячи з зображення, новий Volkswagen Polo Track відрізняється від звичайного хетчбека дизайном фар, решітки радіатора та переднього бампера. В іншому, це звичний та знайомий Polo шостого покоління.

Очікують, що Track не отримає найсучасніші опції, доступні для Volkswagen Polo 2022. Очевидно, він обійдеться без світлодіодної передньої оптики, віртуальної панелі приладів або системи напівавтономного водіння.

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Найімовірніше, Volkswagen Polo Track оснастять 1,0-літровим бензиновим атмосферним двигуном потужністю 80 к. с. і лише 5-ступінчастою механічною КПП. Примітно, що седан Volkswagen Polo, що вже випускають в Бразилії, отримав і турбомотор, і робот DSG.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen презентував електричний мінівен у ретро-стилі. Він стане альтернативою моделі Multivan.