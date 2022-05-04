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Новий Kia Soul 2023 офіційно представлений: що змінилося у кросовері (фото)

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Фото: Kia | Kia Soul 2023 впізнається за зміненою передньою частиною

Kia Soul став яскравішим на вигляд, але втратив топовий турбомотор. При цьому електрична версія у лінійці залишиться.

У США презентували новий Kia Soul. Молодіжний компактний кросовер пройшов оновлення і надійде у продаж із другої половини цього року. Про це повідомляє офіційний вебсайт Kia.

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Для кросовера більше не доступний 1,6-літровий турбомотор
Фото: Kia

Відрізнити Kia Soul 2023 модельного року можна насамперед за зміненою передньою частиною. У кросовера збільшені грати радіатора, а замість "двоповерхової" оптики встановлені тоненькі світлодіодні фари. Крім того, змінено бампери та передбачено нові колісні диски діаметром 17 або 18-дюймів.

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У лінійці залишилася спортивна версія GT-Line з аеродинамічним обважуванням. А ось позашляховий варіант X-Line більше не пропонують.

Салон Kia Soul 2023 практично не зазнав змін. Хіба що 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедіа тепер стандартний для всіх версій кросовера. Також базова комплектація Kia Soul тепер враховує системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю втоми водія.

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Стандартним став 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
Фото: Kia

Бензиновий двигун у Kia Soul тепер один — 2,0-літрова 147-сильна атмосферна четвірка, що працює в парі із 6-ступінчастою автоматичною КПП. Від 1,6-літрового 204-сильного турбомотора та механічної КПП було вирішено відмовитись. Електромобіль Kia e-Soul у лінійці залишиться і буде, як і раніше, доступний у двох варіантах на 136 і 204 к. с.

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