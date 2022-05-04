Новый Kia Soul 2023 официально представлен: что изменилось в кроссовере (фото)

Kia Soul стал ярче на вид, но потерял топовый турбомотор. При этом электрическая версия в линейке останется.

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В США презентовали новый Kia Soul. Молодежный компактный кроссовер прошел обновление и поступит в продажу со второй половины нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

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[ + – ] Для кроссовера больше не доступен 1,6-литровый турбмотор Фото: Kia

Отличить Kia Soul 2023 модельного года можно, прежде всего, по измененной передней части. У кроссовера увеличена решетка радиатора, а вместо "двухэтажной" оптики установлены тоненькие светодиодные фары. Кроме того, изменены бамперы и предусмотрены новые колесные диски диаметром 17 или 18-дюймов.

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Салон Kia Soul 2023 практически не претерпел изменений. Разве что 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа теперь стандартный для всех версий кроссовера. Также базовая комплектация Kia Soul теперь включает системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля усталости водителя.

[ + – ] Стандартным стал 10,25-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Kia

Бензиновый двигатель у Kia Soul теперь один – 2,0-литровая 147-сильная атмосферная четверка, работающая в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП. От 1,6-литрового 204-сильного турбомотора и механической КПП было решено отказаться. Электромобиль Kia e-Soul в линейке останется и будет по-прежнему доступен в двух вариантах на 136 и 204 л. с.

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