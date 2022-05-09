МВД изменило номерные знаки для электромобилей из-за вторжения РФ

С 9 мая украинцы могут зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак без литер Z и V, которые активно используют ВС РФ.

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Министерство внутренних дел Украины убирает с номерных знаков для электромобилей символы Z и V, которые используются российско-оккупационными войсками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Игорь Фрис.

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Как известно, в 2020 году в Украине утвердили специальные символы для "зеленых" номерных знаков, которые были предназначены для электрических автомобилей. Речь идет о литерах V и Z. Последняя, например, означает Zero emission — ноль выбросов в атмосферу.

В связи с полномасштабным вторжением ВС РФ в Украину профильное министерство убирает с "зеленых" номерных знаков литеры Z и V, которые активно используют оккупационные войска и российская пропаганда.

[ + – ] МВД убрало с зеленых номерных знаков литеры Z и V

Несколькими днями ранее нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис сообщил, что направил обращение в Министерство внутренних дел с призывом убрать с "зеленых" номерных знаков латинские литеры, которые используются российскими войсками.

"Рассмотреть возможность внесения изменений в Требования к государственным номерным знакам транспортных средств и Единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств, утвержденные указом МВД от 02 марта 2021 года № 166 в части замены в литероссоединениях, которые используют для обозначения серии знаков, буквы "Z " и "V" на другие буквы латинского алфавита", — говорилось в депутатском запросе Игоря Фриса.

Заместитель главы МВД Богдан Драпятый в комментариях под публикацией заявил, что профильное министерство утвердило изменения, которые направлены на нераспространение символики, которая используется ВС РФ.

"Уже с понедельника, 9 мая 2022 года, можно будет зарегистрировать электромобиль, выбрав государственный номерной знак с начинающимся на латинскую "Y" суффиксом. В кириллице она читается как У — Украина", — добавил Драпятый под публикацией Фриса.

[ + – ] МВД убрало с зеленых номерных знаков литеры Z и V

Напомним, в Украине хотят разрешить гражданам самостоятельно изучать правила дорожного движения вне автошкол. Министерство внутренних дел инициирует упрощение процесса обучения будущих водителей и усиление контроля за сдачей экзаменов на права.

Также сообщалось, что Кабмин прогнозирует подорожание топлива в Украине из-за сложностей в поставках.