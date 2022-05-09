МВС змінило номерні знаки для електромобілів через вторгнення РФ

З 9 травня українці можуть зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак без літер Z та V, які активно використовують ЗС РФ.

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Міністерство внутрішніх справ України прибирає з номерних знаків для електромобілів символи Z та V, які використовують російсько-окупаційні війська. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс.

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Як відомо, у 2020 році в Україні затвердили спеціальні символи для "зелених" номерних знаків, призначених для електричних автомобілів. Йдеться про літери V і Z. Остання, наприклад, означає Zero emission — нуль викидів в атмосферу.

Через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну профільне міністерство прибирає із "зелених" номерних знаків літери Z та V, які активно використовують окупаційні війська та російська пропаганда.

[ + – ] МВС прибрало із зелених номерних знаків літери Z та V

Декількома днями раніше нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс повідомив, що направив звернення до Міністерства внутрішніх справ із закликом прибрати із "зелених" номерних знаків латинські літери, які використовують російські війська.

"Розглянути можливість внесення змін до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів та Єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів, затверджені указом МВС від 02 березня 2021 року № 166 щодо заміни у літеросполуках, які використовують для позначення серії знаків, літери "Z" та "V" на інші літери латинського алфавіту", — йшлося в депутатському запиті Ігоря Фріса.

Заступник голови МВС Богдан Драп'ятий у коментарях під публікацією заявив, що профільне міністерство затвердило зміни, спрямовані на нерозповсюдження символіки, що використовують ЗС РФ.

"Вже з понеділка, 9 травня 2022 року, можна зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак із суфіксом, що починається на латинську "Y". У кирилиці вона читається як У — Україна", — додав Драпятий під публікацією Фріса.

[ + – ] МВС прибрало із зелених номерних знаків літери Z та V

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити громадянам самостійно вивчати правила дорожнього руху поза автошколами. Міністерство внутрішніх справ ініціює спрощення процесу навчання майбутніх водіїв та посилення контролю за складання іспитів на права.

Також повідомляли, що Кабмін прогнозує подорожчання палива в Україні через складності в постачанні.