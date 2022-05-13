Volkswagen готовит недорогой семейный седан за $17 000: подробности и фото

Недорогой седан Volkswagen Bora пройдет обновление. Модель доступна в бензиновой или электрической версии.

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Опубликованы первые фото Volkswagen Bora 2022. Бюджетный седан С-класса пройдет плановый фейслифтинг и поступит в продажу с лета. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Первый Volkswagen Bora выпускали в 1999-2006 годах в Германии и седан создали на базе Volkswagen Golf. Позже на смену ему пришел Volkswagen Jetta, а вот Bora стал недорогой моделью для развивающихся стран.

[ + – ] Седан получил новый 1,2-литровый турбомотор Фото: autohome.com.cn

Нынешнее поколение модели выпускают в Китае с 2018 года. Седан стоит от 115 000 юаней ($17 000). По габаритам он несколько компактнее современной Jetta.

Размеры Volkswagen Bora 2022

Длина – 4672 мм

Ширина – 1815 мм

Высота – 1478 мм

Колесная база – 2688 мм

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Новый Volkswagen Bora отличается элегантным дизайном с покатой крышей и рельефными боковинами. Отличить модель 2022 года можно по измененным фарам, решетке радиатора и бамперам.

[ + – ] В салоне появились цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей Фото: autohome.com.cn

В салоне перемен больше – седан получил новый руль и виртуальную панель приборов. Кроме того, увеличен в размерах дисплей мультимедийной системы.

Новичком в линейке двигателей Volkswagen Bora 2022 стал 1,2-литровый 116-сильный бензиновый турбомотор. Осталась в предложении и 1,4-литровая четверка с турбонаддувом на 150 л. с. Обе версии доступны с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом DSG. Отдельно обновят электромобиль Volkswagen e-Bora со 136-сильным мотором и запасом хода в 270 км.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen возрождает знаменитую модель 60-х, чтобы бросить вызов Tesla.