Volkswagen готовит недорогой семейный седан за $17 000: подробности и фото
Недорогой седан Volkswagen Bora пройдет обновление. Модель доступна в бензиновой или электрической версии.
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Опубликованы первые фото Volkswagen Bora 2022. Бюджетный седан С-класса пройдет плановый фейслифтинг и поступит в продажу с лета. Об этом сообщает сайт Autohome.
Первый Volkswagen Bora выпускали в 1999-2006 годах в Германии и седан создали на базе Volkswagen Golf. Позже на смену ему пришел Volkswagen Jetta, а вот Bora стал недорогой моделью для развивающихся стран.
Нынешнее поколение модели выпускают в Китае с 2018 года. Седан стоит от 115 000 юаней ($17 000). По габаритам он несколько компактнее современной Jetta.
Размеры Volkswagen Bora 2022
- Длина – 4672 мм
- Ширина – 1815 мм
- Высота – 1478 мм
- Колесная база – 2688 мм
Новый Volkswagen Bora отличается элегантным дизайном с покатой крышей и рельефными боковинами. Отличить модель 2022 года можно по измененным фарам, решетке радиатора и бамперам.
В салоне перемен больше – седан получил новый руль и виртуальную панель приборов. Кроме того, увеличен в размерах дисплей мультимедийной системы.
Новичком в линейке двигателей Volkswagen Bora 2022 стал 1,2-литровый 116-сильный бензиновый турбомотор. Осталась в предложении и 1,4-литровая четверка с турбонаддувом на 150 л. с. Обе версии доступны с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом DSG. Отдельно обновят электромобиль Volkswagen e-Bora со 136-сильным мотором и запасом хода в 270 км.
Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen возрождает знаменитую модель 60-х, чтобы бросить вызов Tesla.