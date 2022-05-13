Volkswagen готує недорогий сімейний седан за $17 000: подробиці та фото

Дешевий седан Volkswagen Bora пройде оновлення. Модель доступна в бензиновій або електричній версії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Опубліковані перші фото Volkswagen Bora 2022. Бюджетний седан С-класу пройде плановий фейсліфтинг і надійде в продаж із літа. Про це повідомляє сайт Autohome.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перший Volkswagen Bora випускали в 1999-2006 роках у Німеччині, та седан створили на базі Volkswagen Golf. Пізніше на зміну йому прийшов Volkswagen Jetta, а ось Bora став недорогою моделлю для країн, що розвиваються.

[ + – ] Седан отримав новий 1,2-літровий турбомотор Фото: autohome.com.cn

Нинішнє покоління моделі випускають у Китаї з 2018 року. Седан коштує від 115 000 юанів ( $17 000 ). За габаритами він трохи компактніший за сучасну Jetta.

Розміри Volkswagen Bora 2022

Довжина — 4672 мм

Ширина — 1815 мм

Висота — 1478 мм

Колісна база — 2688 мм

Важливо

В Україні посилять покарання за незаконне використання автомобільних номерів

Новий Volkswagen Bora відрізняється елегантним дизайном із похилим дахом і рельєфними боковинами. Відрізнити модель 2022 року можна за зміненими фарами, решіткою радіатора та бамперами.

[ + – ] У салоні з'явилися цифрова панель приладів і великий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

У салоні змін більше — седан отримав нове кермо та віртуальну панель приладів. Крім того, збільшено в розмірах дисплей мультимедійної системи.

Початківцем у лінійці двигунів Volkswagen Bora 2022 став 1,2-літровий 116-сильний бензиновий турбомотор. Залишилась у пропозиції й 1,4-літрова четвірка з турбонаддуванням на 150 к. с. Обидві версії доступні з 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом DSG. Окремо оновлять електромобіль Volkswagen e-Bora з 136-сильним двигуном і запасом ходу у 270 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen відроджує знамениту модель 60-х, щоб кинути виклик Tesla.