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Авто Российско-украинская война

Наказание для беглецов: автомобили чиновников предлагают конфисковывать для ВСУ

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Брошенные машины чиновников могут пополнить автопарк ВСУ

В парламент внесли законопроект о конфискации авто чиновников-беглецов. По мнению его авторов, такие меры поспособствуют повышению уровня сознания и ответственности у госслужащих.

Брошенные в аэропортах и на вокзалах автомобили чиновников предлагают изымать на нужды ВСУ. Соответствующий проект закона №7260 зарегистрирован в Верховной Раде группой народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", позволяющие конфискацию авто госслужащих высшего ранга, покинувших страну во время военного положения. Машины предлагают передавать защитникам Украины.

Исключения сделаны для чиновников, отправившихся в официальную командировку. Кроме того, нельзя будет конфисковать авто у родителей-одиночек, беременных женщин, чиновников с инвалидностью, а также лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью или имеющих таковых среди членов семьи.

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Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему заявляют, что во время войны участились случаи выезда за границу депутатов, руководителей государственных органов и других госслужащих высокого ранга. Угроза конфискации машин "поспособствует повышению уровня сознания и ответственности перед государством и украинским народом у служебных лиц". К тому же, таким образом будут удовлетворены потребности ВСУ в автомобильной технике.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве решили изымать во время военного положения автомобили и мотоциклы со слишком громким выхлопом.