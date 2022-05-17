Покарання для втікачів: автомобілі чиновників пропонують конфіскувати для ЗСУ

До парламенту внесли законопроєкт про конфіскацію авто чиновників-утікачів. На думку його авторів, такі заходи сприяють підвищенню рівня свідомості та відповідальності в держслужбовців.

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Покинуті в аеропортах і на вокзалах автомобілі чиновників пропонують вилучати на потреби ЗСУ. Відповідний проєкт закону №7260 зареєстрований у Верховній Раді групою народних депутатів.

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Законопроєкт вносить зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що дозволяють конфіскацію авто держслужбовців вищого рангу, які залишили країну під час військового стану. Машини пропонують передавати захисникам України.

Винятки зроблено для чиновників, які вирушили в офіційне відрядження. Крім того, не можна буде конфіскувати авто в батьків-одинаків, вагітних жінок, чиновників із інвалідністю, а також осіб, які доглядають людейі з інвалідністю або мають таких серед членів сім'ї.

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Автори законопроєкту в записці пояснення до нього заявляють, що під час війни почастішали випадки виїзду за кордон депутатів, керівників державних органів та інших держслужбовців високого рангу. Загроза конфіскації машин "сприятиме підвищенню рівня свідомості та відповідальності перед державою та українським народом у службових осіб". До того ж, так будуть задоволені потреби ЗСУ в автомобільній техніці.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві вирішили вилучати під час воєнного стану автомобілі та мотоцикли із занадто гучним вихлопом.