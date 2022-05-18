Новый Lexus RX 2023 рассекречен на фото перед премьерой

Новый Lexus RX сохранит знакомый дизайн, но при этом получит набор новых технологий и потеряет двигатель V6. Зато в модельном ряду появятся сразу несколько гибридных версий.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Опубликованы первые официальные фото Lexus RX 2023. Четвертое поколение популярного кроссовера презентуют уже 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба японского бренда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На фото можно разглядеть переднюю часть Lexus RX 2023. Кроссовер выглядит знакомо – сохраняет фирменную веретенообразную решетку радиатора и светодиодные фары со стреловидными ходовыми огнями.

[ + – ] Фары дополнены стреловидными ходовыми огнями Фото: Lexus

Ранее в интернет попали шпионские изображения Lexus RX и видно, что кроссовер схож с предшественником и в профиль. У него покатая аркообразная крыша и окрашенные в черный цвет задние стойки. В то же время, во внешнем виде стало больше граней — как у электрокроссовера Lexus RZ 450e.

Модель построят на платформе TNGA, как Toyota Camry и RAV4. Автомобиль станет немного крупнее и по-прежнему будет доступен в версиях на 5 и 7 мест.

В салоне появится новая мультимедийная система с увеличенным дисплеем. Также кроссоверу расширят комплектацию по безопасности – уже в базовой версии новый Lexus RX получит систему полуавтономного вождения.

[ + – ] В интернет уже попали шпионские изображения кроссовера Фото: the drive

Кроссовер больше не будут оснащать двигателями V6. Стандартным станет 2,4-литровый 279-сильный четырехцилиндровый турбомотор, как у младшего Lexus NX и обновленного Toyota Highlander 2023.

Важно

Опубликованы официальные фото и подробности новейшего кроссовера Mercedes-Benz GLC 2023

Кроме того, у Lexus RX 2023 будет сразу несколько гибридных модификаций. Их отдача составит от 244 до 350 л. с., причем самый мощный вариант сможет проехать примерно 80 км на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Lexus NX не лучшим образом выступил в лосином тесте.