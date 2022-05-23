Автопарк Нацполиции пополнили сто новых кроссоверов (фото)

Несмотря на войну, автопарк Нацполиции пополняется новыми машинами. Партию Renault Duster ввезли в Украину уже после 24 февраля.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Национальной полиции передали новые кроссоверы Renault Duster. Это первое пополнение автопарка правоохранителей во время войны. Информация про полицейские авто появилась на официальном сайте Renault в Украине.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Кроссоверы для патрульных получили спецоборудование и полицейскую раскраску Фото: Renault

В общей сложности полицейским передали ровно 100 Renault Duster. Это автомобили из первой партии Renault, импортированных в Украину во время войны.

Кроссоверы для Патрульной полиции отличаются характерной раскраской, а также получил проблесковые маячки, сирену, радиостанцию с громкоговорителем и прочее спецоборудование. Автомобили для других подразделений остались без опознавательных знаков.

Важно

В Европе резко подорожали б/у авто: ТОП-10 популярных моделей

Кроссоверы Renault Duster активно используются полицейскими уже давно. В частности, за 2021 год на их нужды закупили свыше 500 этих автомобилей на сумму в 319 миллионов гривен.

[ + – ] Часть авто остались без опознавательных знаков Фото: Renault

Цена Renault Duster для полиции не раскрывается, но стандартная модель сейчас стоит в Украине от 445 900 гривен. Ее комплектуют 1,6-литровым бензиновым мотором на 115 л. с. или 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что для ВСУ закупят полноприводные грузовые автомобили британского производства.