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Авто Российско-украинская война

На смену ГАЗ-66: для ВСУ готовятся закупить британские полноприводные грузовики (фото)

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Leyland DAF 45.150 использовался армией Великобритании

Leyland DAF 45.150 — среднетоннажная модель повышенной проходимости. Ее грузоподъемность — 4,2 тонны.

В скором времени в ВСУ могут появиться надежные британские грузовые автомобили Leyland DAF 45.150. Первая партия из 12 машин уже будет закуплена для десантно-штурмовых войск. Об этом написал в Facebook волонтер и экс-советник министра обороны Юрий Бирюков.

Leyland DAF 45.150 – полноприводный бескапотный грузовик повышенной проходимости, выпускавшийся с 1990 года для армии Великобритании. Его грузоподъемность составляет 4,2 тонны (или 20 человек в кузове), также автомобиль может буксировать прицеп весом 5,4 тонны.

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Полноприводный грузовик оснащен 145-сильным турбодизелем

По габаритам Leyland DAF 45.150 сопоставим с ГАЗ-66:

  • Длина – 6,5 м
  • Ширина – 2,5 м
  • Высота – 3,43 м
  • Колесная база – 3,9 м
  • Масса – 10 700 кг
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Авто может взять на борт 4,2 тонны груза или 20 человек

Кабина Leyland DAF 45.150 – трехместная. В крыше выполнен люк и есть креплением для пулеметной турели. Также предусмотрена лебедка с усилием в 5 тонн.

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Грузовик оснащен 5,9-литровым шестицилиндровым турбодизелем Cummins мощностью 145 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

Leyland DAF 45.150, Leyland DAF 45, Leyland DAF, грузовые авто, авто для ВСУ
В кабине поместятся три человека

Первая партия машин уже отобрана и готовы лафеты для перевозки авто. По словам Юрия Бирюкова, стоимость одного Leyland DAF 45.150 составляет 20 тыс. долларов, а с учетом доставки в Украину – $25 тысяч. Всего есть возможность закупить 50 таких грузовиков и сейчас идет сбор средств на это.

Ранее Фокус сообщал, что известный телеведущий Джереми Кларксон закупил для Украины мощные пикапы.