На зміну ГАЗ-66: для ЗСУ готуються закупити британські повнопривідні вантажівки (фото)
Leyland DAF 45.150 — середньотоннажна модель підвищеної прохідності. Її вантажопідйомність — 4,2 тонни.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Незабаром у ЗСУ можуть з'явитися надійні британські вантажні автомобілі Leyland DAF 45.150. Першу партію з 12 машин уже закуплять для десантно-штурмових військ. Про це написав у Facebook волонтер та ексрадник міністра оборони Юрій Бірюков.
Leyland DAF 45.150 — повнопривідна безкапотна вантажівка підвищеної прохідності, що випускалася з 1990 року для армії Великобританії. Його вантажопідйомність становить 4,2 тонни (або 20 осіб у кузові), також автомобіль може буксирувати причіп вагою 5,4 тонни.
За габаритами Leyland DAF 45.150 можна порівняти з ГАЗ-66:
- довжина — 6,5 м;
- ширина — 2,5 м;
- висота — 3,43 м;
- колісна база — 3,9 м;
- маса — 10 700 кг.
Кабіна Leyland DAF 45.150 — тримісна. У даху виконаний люк і є кріпленням для кулеметної турелі. Також передбачено лебідку із зусиллям у 5 тонн.Важливо
Вантажівка оснащена 5,9-літровим шестициліндровим турбодизелем Cummins потужністю 145 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП.
Першу партію машин уже відібрано й готові лафети для перевезення авто. За словами Юрія Бірюкова, вартість одного Leyland DAF 45150 становить 20 тис. доларів, а з урахуванням доставки в Україну — $25 тисяч. Загалом є можливість закупити 50 таких вантажівок і зараз йде збирання коштів на це.
Раніше Фокус повідомляв, що відомий телеведучий Джеремі Кларксон придбав для України потужні пікапи.