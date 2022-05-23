На зміну ГАЗ-66: для ЗСУ готуються закупити британські повнопривідні вантажівки (фото)

Leyland DAF 45.150 — середньотоннажна модель підвищеної прохідності. Її вантажопідйомність — 4,2 тонни.

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Незабаром у ЗСУ можуть з'явитися надійні британські вантажні автомобілі Leyland DAF 45.150. Першу партію з 12 машин уже закуплять для десантно-штурмових військ. Про це написав у Facebook волонтер та ексрадник міністра оборони Юрій Бірюков.

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Leyland DAF 45.150 — повнопривідна безкапотна вантажівка підвищеної прохідності, що випускалася з 1990 року для армії Великобританії. Його вантажопідйомність становить 4,2 тонни (або 20 осіб у кузові), також автомобіль може буксирувати причіп вагою 5,4 тонни.

[ + – ] Повнопривідна вантажівка оснащена 145-сильним турбодизелем

За габаритами Leyland DAF 45.150 можна порівняти з ГАЗ-66:

довжина — 6,5 м;

ширина — 2,5 м;

висота — 3,43 м;

колісна база — 3,9 м;

маса — 10 700 кг.

[ + – ] Авто може взяти на борт 4,2 тонни вантажу або 20 осіб

Кабіна Leyland DAF 45.150 — тримісна. У даху виконаний люк і є кріпленням для кулеметної турелі. Також передбачено лебідку із зусиллям у 5 тонн.

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Вантажівка оснащена 5,9-літровим шестициліндровим турбодизелем Cummins потужністю 145 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП.

[ + – ] У кабіні помістяться троє людей

Першу партію машин уже відібрано й готові лафети для перевезення авто. За словами Юрія Бірюкова, вартість одного Leyland DAF 45150 становить 20 тис. доларів, а з урахуванням доставки в Україну — $25 тисяч. Загалом є можливість закупити 50 таких вантажівок і зараз йде збирання коштів на це.

Раніше Фокус повідомляв, що відомий телеведучий Джеремі Кларксон придбав для України потужні пікапи.