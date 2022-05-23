Автопарк Нацполіції поповнили сто нових кросоверів (фото)
Попри війну автопарк Нацполіції поповнюється новими машинами. Партію Renault Duster ввезли в Україну вже після 24 лютого.
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Національній поліції передали нові кросовери Renault Duster. Це перше поповнення автопарку правоохоронців під час війни. Інформація про поліцейські автомобілі з'явилася на офіційному сайті Renault в Україні.
Загалом поліцейським передали рівно 100 Renault Duster. Це автомобілі з першої партії Renault, імпортованих в Україну під час війни.
Кросовери для Патрульної поліції відрізняються характерним розфарбуванням, а також отримали проблискові маячки, сирену, радіостанцію з гучномовцем та інше спецобладнання. Автомобілі інших підрозділів залишилися без розпізнавальних знаків.Важливо
Кросовери Renault Duster активно використовуються поліцейськими вже давно. Зокрема, за 2021 рік на їхні потреби закупили понад 500 цих автомобілів на суму 319 мільйонів гривень.
Ціна Renault Duster для поліції не розкривається, але стандартна модель зараз коштує від 445 900 гривень. Її комплектують 1,6-літровим бензиновим двигуном на 115 к. с. або 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем, а привід може бути переднім або повним.
Раніше Фокус повідомляв, що для ЗСУ закуплять повнопривідні вантажні автомобілі британського виробництва.