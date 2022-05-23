Автопарк Нацполіції поповнили сто нових кросоверів (фото)

Попри війну автопарк Нацполіції поповнюється новими машинами. Партію Renault Duster ввезли в Україну вже після 24 лютого.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Національній поліції передали нові кросовери Renault Duster. Це перше поповнення автопарку правоохоронців під час війни. Інформація про поліцейські автомобілі з'явилася на офіційному сайті Renault в Україні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Кросовери для патрульних отримали спецобладнання та поліцейське розфарбування Фото: Renault

Загалом поліцейським передали рівно 100 Renault Duster. Це автомобілі з першої партії Renault, імпортованих в Україну під час війни.

Кросовери для Патрульної поліції відрізняються характерним розфарбуванням, а також отримали проблискові маячки, сирену, радіостанцію з гучномовцем та інше спецобладнання. Автомобілі інших підрозділів залишилися без розпізнавальних знаків.

Важливо

У Європі різко подорожчали авто: ТОП-10 популярних моделей

Кросовери Renault Duster активно використовуються поліцейськими вже давно. Зокрема, за 2021 рік на їхні потреби закупили понад 500 цих автомобілів на суму 319 мільйонів гривень.

[ + – ] Частина авто залишилася без розпізнавальних знаків Фото: Renault

Ціна Renault Duster для поліції не розкривається, але стандартна модель зараз коштує від 445 900 гривень. Її комплектують 1,6-літровим бензиновим двигуном на 115 к. с. або 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що для ЗСУ закуплять повнопривідні вантажні автомобілі британського виробництва.