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Автопарк Нацполіції поповнили сто нових кросоверів (фото)

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Фото: Renault | Поліцейські одержали сотню Renault Duster

Попри війну автопарк Нацполіції поповнюється новими машинами. Партію Renault Duster ввезли в Україну вже після 24 лютого.

Національній поліції передали нові кросовери Renault Duster. Це перше поповнення автопарку правоохоронців під час війни. Інформація про поліцейські автомобілі з'явилася на офіційному сайті Renault в Україні.

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Кросовери для патрульних отримали спецобладнання та поліцейське розфарбування
Фото: Renault

Загалом поліцейським передали рівно 100 Renault Duster. Це автомобілі з першої партії Renault, імпортованих в Україну під час війни.

Кросовери для Патрульної поліції відрізняються характерним розфарбуванням, а також отримали проблискові маячки, сирену, радіостанцію з гучномовцем та інше спецобладнання. Автомобілі інших підрозділів залишилися без розпізнавальних знаків.

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Кросовери Renault Duster активно використовуються поліцейськими вже давно. Зокрема, за 2021 рік на їхні потреби закупили понад 500 цих автомобілів на суму 319 мільйонів гривень.

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Частина авто залишилася без розпізнавальних знаків
Фото: Renault

Ціна Renault Duster для поліції не розкривається, але стандартна модель зараз коштує від 445 900 гривень. Її комплектують 1,6-літровим бензиновим двигуном на 115 к. с. або 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що для ЗСУ закуплять повнопривідні вантажні автомобілі британського виробництва.