В Калифорнии автомобильные номера заменят наклейками (фото)

Номера-наклейки помогут сэкономить топливо и их практически невозможно потерять. Они недорогие и доступные разные варианты их дизайна.

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Американский штат Калифорния предложил альтернативу традиционным металлическим табличкам автомобильных номеров. Их можно заменить наклейками на кузов. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Наклейки вместо номеров имеют ряд преимуществ. Они улучшают аэродинамику, что уменьшает расход топлива или увеличивает запас хода электрокара. Такой номерной знак надежнее закреплен, а значит его сложнее потерять или украсть. К тому же, подобное решение порадует владельцев многих спортивных авто, где попросту не предусмотрено полноценное крепление для номеров спереди.

[ + – ] Автолюбители могут выбрать разный дизайн номеров Фото: Motor1.com

Американские власти рассматривают легализацию номерных знаков на наклейках по всей стране с 2013 года. В Калифорнии их законодательно разрешили еще в 2014 году, а годом спустя начали пилотный проект – наклеили номера на 28 полицейских авто. И только теперь они стали доступны всем желающим жителям штата. Пока – только в рамках эксперимента, который продлится до 2023 года.

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Наклейки с номерами печатаются на специальном оборудовании и имеют защиту от подделок. Стоят они всего 85 долларов. Владельцы авто могут выбрать дизайн наклейки – предложены восемь разных вариантов. Кроме того, за доплату ее можно персонализировать – заказать индивидуальное оформление.

Ранее Фокус сообщал, что владельцам электромобилей в Украине предложили заменить номера с буквой Z.