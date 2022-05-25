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В Калифорнии автомобильные номера заменят наклейками (фото)

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Фото: Motor1.com | Наклейки вместо номерных знаков стали доступны всем желающим в Калифорнии

Номера-наклейки помогут сэкономить топливо и их практически невозможно потерять. Они недорогие и доступные разные варианты их дизайна.

Американский штат Калифорния предложил альтернативу традиционным металлическим табличкам автомобильных номеров. Их можно заменить наклейками на кузов. Об этом сообщает сайт Motor1.

Наклейки вместо номеров имеют ряд преимуществ. Они улучшают аэродинамику, что уменьшает расход топлива или увеличивает запас хода электрокара. Такой номерной знак надежнее закреплен, а значит его сложнее потерять или украсть. К тому же, подобное решение порадует владельцев многих спортивных авто, где попросту не предусмотрено полноценное крепление для номеров спереди.

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Автолюбители могут выбрать разный дизайн номеров
Фото: Motor1.com

Американские власти рассматривают легализацию номерных знаков на наклейках по всей стране с 2013 года. В Калифорнии их законодательно разрешили еще в 2014 году, а годом спустя начали пилотный проект – наклеили номера на 28 полицейских авто. И только теперь они стали доступны всем желающим жителям штата. Пока – только в рамках эксперимента, который продлится до 2023 года.

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Наклейки с номерами печатаются на специальном оборудовании и имеют защиту от подделок. Стоят они всего 85 долларов. Владельцы авто могут выбрать дизайн наклейки – предложены восемь разных вариантов. Кроме того, за доплату ее можно персонализировать – заказать индивидуальное оформление.

Ранее Фокус сообщал, что владельцам электромобилей в Украине предложили заменить номера с буквой Z.