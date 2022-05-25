У Каліфорнії автомобільні номери замінять наклейками (фото)

Номери-наклейки допоможуть заощадити паливо та їх практично неможливо втратити. Вони недорогі та доступні різні варіанти їхнього дизайну.

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Американський штат Каліфорнія запропонував альтернативу традиційним металевим табличкам автомобільних номерів. Їх можна замінити наклейками на кузов. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Наклейки замість номерів мають низку переваг. Вони покращують аеродинаміку, що зменшує витрати пального або збільшує запас ходу електрокара. Такий номерний знак надійніше закріплений, а значить, його складніше втратити або вкрасти. До того ж, подібне рішення порадує власників багатьох спортивних авто, де просто не передбачено повноцінного кріплення для номерів спереду.

[ + – ] Автолюбителі можуть вибрати різний дизайн номерів Фото: Motor1.com

Американська влада розглядає легалізацію номерних знаків на наклейках по всій країні з 2013 року. У Каліфорнії їх законодавчо дозволили ще в 2014 році, а через рік розпочали пілотний проєкт – наклеїли номери на 28 поліцейських авто. І тільки тепер вони стали доступні всім охочим мешканцям штату. Поки що – лише в межах експерименту, який триватиме до 2023 року.

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Наклейки з номерами друкуються на спеціальному обладнанні та мають захист від підробок. Коштують вони лише 85 доларів. Власники авто можуть вибрати дизайн наклейки – запропоновано вісім різних варіантів. Крім того, за доплату можна персоналізувати – замовити індивідуальне оформлення.

Раніше Фокус повідомляв, що власникам електромобілів в Україні запропонували замінити номери із буквою Z.