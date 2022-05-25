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У Каліфорнії автомобільні номери замінять наклейками (фото)

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Фото: Motor1.com | Наклейки замість номерних знаків стали доступними всім охочим у Каліфорнії

Номери-наклейки допоможуть заощадити паливо та їх практично неможливо втратити. Вони недорогі та доступні різні варіанти їхнього дизайну.

Американський штат Каліфорнія запропонував альтернативу традиційним металевим табличкам автомобільних номерів. Їх можна замінити наклейками на кузов. Про це повідомляє сайт Motor1.

Наклейки замість номерів мають низку переваг. Вони покращують аеродинаміку, що зменшує витрати пального або збільшує запас ходу електрокара. Такий номерний знак надійніше закріплений, а значить, його складніше втратити або вкрасти. До того ж, подібне рішення порадує власників багатьох спортивних авто, де просто не передбачено повноцінного кріплення для номерів спереду.

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Автолюбителі можуть вибрати різний дизайн номерів
Фото: Motor1.com

Американська влада розглядає легалізацію номерних знаків на наклейках по всій країні з 2013 року. У Каліфорнії їх законодавчо дозволили ще в 2014 році, а через рік розпочали пілотний проєкт – наклеїли номери на 28 поліцейських авто. І тільки тепер вони стали доступні всім охочим мешканцям штату. Поки що – лише в межах експерименту, який триватиме до 2023 року.

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Наклейки з номерами друкуються на спеціальному обладнанні та мають захист від підробок. Коштують вони лише 85 доларів. Власники авто можуть вибрати дизайн наклейки – запропоновано вісім різних варіантів. Крім того, за доплату можна персоналізувати – замовити індивідуальне оформлення.

Раніше Фокус повідомляв, що власникам електромобілів в Україні запропонували замінити номери із буквою Z.