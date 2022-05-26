В Украине арестовали белорусскую автотехнику на 200 млн гривен (фото)

Столичная прокуратура арестовала 60 единиц техники белорусских компаний. Им инкриминируют присвоение государственных средств, а также финансирование действий, направленных на захват государственной власти.

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Прокуратура Киева и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений (АРМА) 60 единиц белорусской автомобильной и строительной техники на сумму в 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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На данный момент столичная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту присвоения государственных средств, выделенных на строительство и ремонт автомобильных дорог, а также по факту возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 5 ст.191 и ч. 2 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины).

Прокурорами изучается деятельность ряда компаний из Беларуси, работавших в Киеве и других городах Украины. Досудебное следствие осуществляется Подольским управлением полиции в Киеве по материалам СБУ.

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В ходе следствия были арестованы 60 единиц строительной и автомобильной техники, принадлежащей этим компаниям. Среди них – экскаваторы, бульдозеры, катки, погрузчики, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы, машины для содержания дорог. Всю технику уже передали агентству АРМА.

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