В Україні заарештували білоруську автотехніку на 200 млн гривень (фото)

Столична прокуратура заарештувала 60 одиниць техніки білоруських компаній. Їм інкримінують присвоєння державних коштів, і навіть фінансування дій, вкладених у захоплення структурі державної влади.

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Прокуратура Києва й управління активами, отриманими від корупційних чи інших злочинів (АРМА) 60 одиниць білоруської автомобільної та будівельної техніки на суму 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Наразі столична прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом присвоєння державних коштів, виділених на будівництво та ремонт автомобільних доріг, а також за фактом можливого фінансування дій, скоєних із метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст.191 та ч. 2 ст.110-2 Кримінального кодексу України).

Прокурорами вивчається діяльність низки компаній з Білорусі, які працювали у Києві й інших містах України. Досудове слідство здійснюється Подільським управлінням поліції у Києві за матеріалами СБУ.

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У процесі слідства було заарештовано 60 одиниць будівельної та автомобільної техніки, що належить цим компаніям. Серед них екскаватори, бульдозери, катки, навантажувачі, автогрейдери, автогудронатори, генератори, трактори, машини для утримання доріг. Усю техніку вже передали агенції АРМА.

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