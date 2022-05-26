Владелец кроссовера Kia за 10 лет девять раз менял двигатель по гарантии

Американец нашел лазейку в гарантии Kia Sorento и регулярно менял двигатели и коробки передач абсолютно бесплатно. За 10 лет он сэкономил 33 500 долларов.

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В американском Миннеаполисе ездит кроссовер Kia Sorento 2012 года с огромным пробегом свыше 608 тыс. миль (978 300 км). За 10 лет ему девять раз меняли двигатель и четыре раза – коробку передач. История авто опубликована на американском сайте Reddit.

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О Kia Sorento рассказал работник американской СТО, обслуживающей автомобиль. В доказательство он предоставил фото одометра авто. Оказалось, что дело совсем не в ненадежности кроссовера. Подобные махинации намерено проводил его владелец.

[ + – ] За 10 лет кроссовер проехал почти миллион километров Фото: Reddit

Американец при покупке Kia Sorento дозаказал для него за 7000 долларов расширенную гарантию на 10 лет без ограничения пробега. Судя по тому, что автомобиль проехал почти миллион километров, ездит он очень активно — преодолевает примерно по 100 тыс. км в год.

Владелец Kia воспользовался лазейками в договоре о гарантии и вместо капитального ремонта бесплатно менял изношенные двигатели и КПП. Кроме того, ему 203 раза проводили замену масла в двигателе и 20 раз – в трансмиссии.

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Учитывая, что только одна замена двигателя на Kia Sorento стоит 4 500 долларов, владелец остался в выигрыше. За 10 лет он сэкономил около $33 500, и этого вполне достаточно, чтобы купить Kia Sorento 2022 в не самой бедной комплектации. По словам механика, теперь гарантия окончилась и автомобиль продали.

Ранее Фокус сообщал, что Kia и Hyundai снимают с производства ряд известных моделей.