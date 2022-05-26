Власник кросовера Kia за 10 років дев'ять разів змінював двигун за гарантією

Американець знайшов лазівку в гарантії Kia Sorento і регулярно змінював двигуни та коробки передач абсолютно безплатно. За 10 років він заощадив 33 500 доларів.

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В американському Міннеаполісі їздить кросовер Kia Sorento 2012 з величезним пробігом понад 608 тис. миль (978 300 км). За 10 років йому дев'ять разів міняли двигун та чотири рази — коробку передач. Історія автомобіля опублікована на американському сайті Reddit.

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Про Kia Sorento розповів працівник американської СТО, яка обслуговує автомобіль. На підтвердження він надав фото одометра авто. Виявилося, що справа не в ненадійності кросовера. Такі махінації планував його власник.

[ + – ] За 10 років кросовер проїхав майже мільйон кілометрів Фото: Reddit

Американець під час покупки Kia Sorento дозамовив до нього за 7000 доларів розширену гарантію на 10 років без обмеження пробігу. Зважаючи на те, що автомобіль проїхав майже мільйон кілометрів, їздить він дуже активно — долає приблизно по 100 тис. км на рік.

Власник Kia скористався лазівками в договорі про гарантію і замість капітального ремонту безплатно змінював зношені двигуни та КПП. Крім того, йому 203 рази проводили заміну олії у двигуні та 20 разів — у трансмісії.

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Зважаючи на те, що тільки одна заміна двигуна на Kia Sorento коштує 4 500 доларів, власник залишився у виграші. За 10 років він заощадив близько $33 500, і цього цілком достатньо, щоб купити Kia Sorento 2022 у не найбіднішій комплектації. За словами механіка, тепер гарантія закінчилася, і автомобіль продали.

Раніше Фокус повідомляв, що Kia і Hyundai знімають із виробництва низку відомих моделей.