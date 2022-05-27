В ЕС предлагают ограничить скорость на немецких автобанах: известна причина

Инициаторы введения лимита скорости считают, что он поможет снизить потребление топлива после введения эмбарго на нефть из РФ. Впрочем, у многих это вызывает сомнения.

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На немецких автобанах снова предлагают ввести ограничение скорости. На этот раз с такой инициативой выступили не власти Германии, а руководство Евросоюза. Об этом пишет сайт Pravda.Sk.

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В Брюсселе выступили с предложением установить на автобанах лимит скорости в 130 км/ч. Таким образом рассчитывают снизить потребление топлива в Германии.

Дело в том, что Евросоюз уже начал готовиться к введению эмбарго на российскую нефть – ее импорт все-таки планируют прекратить до конца года. Уменьшение потребления бензина и дизеля поможет легче преодолеть сложный период.

[ + – ] На автобанах хотят ввести лимит скорости в 130 км/ч Фото: Информатор

На первых порах ограничение скорости может быть временным. Результаты такого шага проанализируют и затем примут окончательное решение относительно скоростного режима на автобанах. Также не исключено, что разрешенную скорость на автомагистралях могут снизить и в других странах ЕС.

Впрочем, в немецких автоклубах ставят под сомнения эффективность такого решения. По статистике, 80% водителей в Германии и так ездят по автобанам со скоростью менее 130 км/ч и лишь 2% – превышают 160 км/ч.

С учетом этих цифр получается, что за год можно сэкономить только 2 млн. тонн топлива, то есть его потребление снизится всего лишь на 0,26%.

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Следует отметить, что предложения ограничить скорость на автобанах звучат уже давно. Ранее это предлагали сделать в целях повышения безопасности дорожного движения и снижения вредных выбросов в атмосферу. Так, клубы владельцев электрокаров VCD и ACE Europa предлагают снизить лимиты на немецких автобанах (а также на трассах во Франции и Люксембурге) до 100 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что владелец гиперкара Bugatti установил новый рекорд скорости на автобане — он развил свыше 400 км/ч.