У ЄС пропонують обмежити швидкість на німецьких автобанах: відома причина

Ініціатори введення ліміту швидкості вважають, що він допоможе зменшити споживання палива після введення ембарго на нафту з РФ. Утім, у багатьох це викликає сумніви.

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На німецьких автобанах знову пропонують запровадити обмеження швидкості. Цього разу з такою ініціативою виступила не влада Німеччини, а керівництво Євросоюзу. Про це пише вебсайт Pravda.Sk.

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У Брюсселі виступили з пропозицією встановити на автобанах ліміт швидкості 130 км/год. Так розраховують знизити споживання палива в Німеччині.

Справа в тому, що Євросоюз уже почав готуватися до введення ембарго на російську нафту — її імпорт таки планують припинити до кінця року. Зменшення споживання бензину та дизеля допоможе легше подолати складний період.

[ + – ] На автобанах хочуть ввести ліміт швидкості 130 км/год Фото: Информатор

Спочатку обмеження швидкості може бути тимчасовим. Результати такого кроку проаналізують і потім ухвалять остаточне рішення щодо швидкісного режиму на автобанах. Також не виключено, що дозволену швидкість на автомагістралях можуть зменшити і в інших країнах ЄС.

Утім, у німецьких автоклубах ставлять під сумнів ефективність такого рішення. За статистикою, 80% водіїв у Німеччині і так їздять автобанами зі швидкістю менше 130 км/год і лише 2% — перевищують 160 км/год.

Із урахуванням цих цифр виходить, що за рік можна заощадити лише 2 млн тонн палива, тобто його споживання знизиться лише на 0,26%.

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Слід зазначити, що пропозиції обмежити швидкість на автобанах уже давно звучать. Раніше це пропонували зробити з метою підвищення безпеки дорожнього руху та зниження шкідливих викидів в атмосферу. Так, клуби власників електрокарів VCD і ACE Europa пропонують знизити ліміти на німецьких автобанах (а також на трасах у Франції та Люксембурзі) до 100 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що власник гіперкара Bugatti встановив новий рекорд швидкості на автобані — він розвинув понад 400 км/год.