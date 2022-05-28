Первое в мире электрическое пожарное авто поступило на службу (видео)

Rosenbauer RTX оснащен двумя электромоторами и способен беспрерывно бороться с огнем на протяжении двух часов. Цена одного такого авто — $1,2 миллиона.

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Лос-Анджелес стал первым в мире городом, где начинается эксплуатация электрического пожарного автомобиля. Электрокар Rosenbauer RTX уже поступил на службу в пожарной части Голливуда. Об этом сообщает сайт Motor Authority.

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Австрийский пожарный электромобиль Rosenbauer RTX создан в 2019 году и первый его экземпляр был отправлен для демонстрации в США. Он заинтересовал пожарную службу Лос-Анджелеса и там заказали такое авто за 1,2 миллиона долларов.

[ + – ] Rosenbauer RTX стоит 1,2 миллиона долларов

Rosenbauer RTX оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 490 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 132 кВт∙ч позволяет пожарному насосу и другому оборудованию беспрерывно работать на протяжении двух часов.

Следует отметить, что конкретно для полиции Лос-Анджелеса авто оснастили еще и 3,0-литровым 300-сильным турбодизелем BMW. Он не вращает колеса, а только выполняет роль генератора – вырабатывает электроэнергию. Такая схема применялась в электрокарах BMW i3 и Chevrolet Volt.

[ + – ] Rosenbauer RTX получил полный набор пожарного оборудования

Оснащение включает полный привод и управляемые задние колеса. Кроме того, предусмотрена пневмоподвеска с изменяемым клиренсом.

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В пожарной службе Лос-Анджелеса видят немало преимуществ у Rosenbauer RTX. Электромотор позволяет снизить уровень шума, а еще у такого авто нет вредных выбросов в атмосферу, если не включен дизельный генератор.

[ + – ] Rosenbauer RTX поступил в пожарную часть Голливуда

В следующем году Лос-Анджелес купит еще один Rosenbauer RTX. Кроме того, такой же электромобиль заказал еще один калифорнийский город Менло-Парк.

Ранее Фокус рассказывал про самый маленький в мире пожарный автомобиль. Он также электрический и вскоре приступит к службе в Германии.