Перше у світі електричне пожежне авто вже на службі (відео)

Rosenbauer RTX оснащений двома електромоторами та здатний безперервно боротися з вогнем протягом двох годин. Ціна одного такого авто — $1,2 мільйона.

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Лос-Анджелес став першим у світі містом, де розпочинається експлуатація електричного пожежного автомобіля. Електрокар Rosenbauer RTX вже надійшов на службу в пожежній частині Голлівуду. Про це повідомляє сайт Motor Authority.

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Австрійський пожежний електромобіль Rosenbauer RTX створено у 2019 році й перший його екземпляр відправлений для демонстрації до США. Він зацікавив пожежну службу Лос-Анджелеса, і там замовили таке авто за 1,2 мільйона доларів.

[ + – ] Rosenbauer RTX коштує 1,2 мільйона доларів

Rosenbauer RTX оснащений двома електродвигунами сумарною потужністю 490 к. с. Акумуляторна батарея місткістю 132 кВт∙год дозволяє пожежному насосу та іншому устаткуванню безперервно працювати протягом двох годин.

Слід зазначити, що саме для поліції Лос-Анджелеса автомобіль оснастили ще й 3,0-літровим 300-сильним турбодизелем BMW. Він не обертає колеса, лише виконує роль генератора — виробляє електроенергію. Таку схему застосовували в електрокарах BMW i3 та Chevrolet Volt.

[ + – ] Rosenbauer RTX отримав повний набір пожежного обладнання

Оснащення включає повний привід та керовані задні колеса. Крім того, передбачена пневмопідвіска зі змінним кліренсом.

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У пожежній службі Лос-Анджелеса вбачають чимало переваг у Rosenbauer RTX. Електромотор дозволяє знизити рівень шуму, а ще такий автомобіль не має шкідливих викидів в атмосферу, якщо не включений дизельний генератор.

[ + – ] Rosenbauer RTX вступив до пожежної частини Голлівуду

Наступного року Лос-Анджелес придбає ще один Rosenbauer RTX. Крім того, такий самий електромобіль замовив ще одне каліфорнійське місто Менло-Парк.

Раніше Фокус розповідав про найменший у світі пожежний автомобіль. Він також є електричним і незабаром приступить до служби в Німеччині.