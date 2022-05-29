Ржавый и обгоревший Fiat ушел с молотка по цене новой Skoda Octavia (фото)

Fiat Dino – редкая спортивная модель, созданная совместно с Ferrari. Автомобиль назвали в честь сына основателя Ferrari.

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В Великобритании с аукциона продали уничтоженный пожаром Fiat Dino Spider. Хотя состояние автомобиля плачевное, за него все равно удалось выручить 16 800 фунтов стерлингов ($21 100) — как за новую Skoda Octavia. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] Всего выпустили только 4883 таких авто Фото: carscoops.com

Дело в том, что модель действительно ценная и коллекционная. Dino – единственный Fiat, созданный в сотрудничестве с Ferrari. Мало того, модель назвали в честь сына Энцо Феррари, Дино, умершего в юном возрасте.

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В 1966-1973 годах выпустили только 4833 таких спортивных кабриолета. Сейчас Dino Spider в хорошем состоянии продают за 150-180 тыс. долларов.

[ + – ] Спорткар оснащен двигателем Ferrari Фото: carscoops.com

Элегантный кузов для Fiat Dino Spider создали в ателье Pininfarina, которое традиционно разрабатывало дизайн практически всех Ferrari. Кабриолет получился очень похожим на суперкары с жеребцом на капоте и его даже называли Ferrari для бедных.

Мало того, автомобиль получил и двигатель Ferrari. Этот 2,0-литровый V6 развивал 160 л. с. и с ним кабриолет разгонялся до 210 км/ч.

[ + – ] Автомобиль назвали в честь сына Энцо Феррари Фото: carscoops.com

Конкретно этот автомобиль стал жертвой пожара в 1977 году. После этого владелец закрыл машину в гараже и не смог ее восстановить. Она простояла заброшенной 45 лет и за это время проржавела. Пробег авто относительно небольшой – 109 тыс. км.

Реставрация Fiat Dino Spider ляжет на плечи нового владельца. К счастью, в комплекте с авто идет набор оригинальных запчастей и даже съемная металлическая крыша.

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