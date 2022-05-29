Іржавий і обгорілий Fiat пішов із молотка за ціною нової Skoda Octavia (фото)

Fiat Dino — рідкісна спортивна модель, створена разом із Ferrari. Автомобіль назвали на честь сина-засновника Ferrari.

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У Великій Британії з аукціону продали знищений пожежею Fiat Dino Spider. Хоча стан автомобіля плачевний, за нього все одно вдалося виручити 16800 фунтів стерлінгів ($21 100) — як за нову Skoda Octavia. Про це пише сайт Carscoops.

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[ + – ] Усього випустили лише 4883 таких авто Фото: carscoops.com

Справа в тому, що модель справді цінна та колекційна. Dino — єдиний Fiat, створений у співпраці з Ferrari. Крім того, модель назвали на честь сина Енцо Феррарі, Діно, який помер у юному віці.

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У 1966-1973 роках випустили лише 4833 таких спортивних кабріолетів. Наразі Dino Spider у хорошому стані продають за 150-180 тис. доларів.

[ + – ] Спорткар оснащений двигуном Ferrari Фото: carscoops.com

Елегантний кузов для Fiat Dino Spider створили в ательє Pininfarina, яке традиційно розробляло дизайн практично всіх Ferrari. Кабріолет вийшов дуже схожим на суперкар із жеребцем на капоті, і його навіть називали Ferrari для бідних.

Крім того, автомобіль отримав двигун Ferrari. Цей 2,0-літровий V6 розвивав 160 к. с., і з ним кабріолет розганявся до 210 км/год.

[ + – ] Автомобіль назвали на честь сина Енцо Феррарі Фото: carscoops.com

Саме цей автомобіль став жертвою пожежі 1977 року. Після цього власник закрив машину в гаражі та не зміг її відновити. Вона простояла покинутою 45 років і за цей час проіржавіла. Пробіг авто відносно невеликий — 109 тис. км.

Реставрація Fiat Dino Spider ляже на плечі нового власника. На щастя, в комплекті з авто йде набір оригінальних запчастин і навіть металевий дах, що знімається.

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